MLP Group sfinalizowała zakup działki inwestycyjnej zlokalizowanej około 700 m od głównego dworca kolejowego Wiednia – Wien Hauptbahnhof, umacniając swoją obecność na jednym z kluczowych rynków logistyki miejskiej w Europie. To drugi projekt w austriackiej stolicy, podała spółka.

„Nabyty grunt o powierzchni 5 879 m2 znajduje się w 11. dzielnicy Wiednia, w pobliżu centrum miasta. Ta dobrze skomunikowana lokalizacja, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca kolejowego – Wien Hauptbahnhof, stwarza duży potencjał dla operacji logistyki ostatniej mili oraz działalności biznesowej obsługującej rynek lokalny. Projekt zostanie zrealizowany w formule brownfield. Istniejąca zabudowa zostanie wyburzona do końca II kwartału br., a równolegle Grupa będzie prowadzić proces uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na II-III kwartał przyszłego roku” – czytamy w komunikacie.

Na terenie powstanie park biznesowy. Inwestycja odpowie na wyraźny deficyt elastycznych, małych modułów o powierzchni od ok. 300 do 1000 m2, segmentu, który pozostaje ograniczony podażowo, a jednocześnie notuje rosnący popyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.

„Koncentrujemy się na najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach miejskich w Europie i konsekwentnie wzmacniamy naszą obecność w kluczowych miastach. Naszą ambicją jest stać się partnerem pierwszego wyboru na najważniejszych rynkach miejskich w Europie. Wiedeń pozostaje jednym z naszych kluczowych kierunków rozwoju, a ta inwestycja stanowi kolejny krok w budowie silnego, wysokiej jakości portfolio w tym mieście” – powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Nowy park będzie uzupełnieniem istniejącego MLP Business Park Vienna, tworząc spójną ofertę w segmencie miejskich parków biznesowych. Inwestycja dodatkowo wzmacnia pozycję MLP Group jako partnera dla firm poszukujących nowoczesnych powierzchni w granicach miasta, blisko klientów i kluczowej infrastruktury, podkreślono.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 420,5 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews