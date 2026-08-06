MLP Group nabyło teren typu brownfield o powierzchni 68 tys. m2 w Geesthacht, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. To pierwsza inwestycja Grupy w aglomeracji Hamburga, podała spółka. Na terenie dawnego zakładu przemysłowego powstanie wielofunkcyjny park logistyczno-biznesowy MLP Hamburg East oferujący około 36,5 tys. m2 powierzchni najmu. Rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2027 roku, natomiast zakończenie – na III kwartał 2028 roku.

Projekt powstanie na terenie strefy biznesowej Grüner Jäger i obejmie około 31 tys. m2 powierzchni magazynowej, 2,3 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 3,2 tys. m2 powierzchni na antresolach. Elastyczny podział modułów umożliwi dostosowanie obiektu do potrzeb szerokiego grona najemców z sektora produkcyjnego, logistycznego i dystrybucyjnego. Prace rozbiórkowe mają rozpocząć się jeszcze pod koniec bieżącego roku, podano.

„Wejście do aglomeracji Hamburga zapewnia nam strategiczną pozycję w jednym z najważniejszych europejskich hubów logistycznych i otwiera nowe możliwości dalszego rozwoju w północnych Niemczech. Zawarta transakcja odzwierciedla naszą strategię pozyskiwania gruntów w kluczowych europejskich aglomeracjach oraz dostarczania zrównoważonych, nowoczesnych powierzchni, które odpowiadają na potrzeby współczesnych najemców” – powiedział prezes i dyrektor generalny Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 420,5 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews