MLP Group szacuje, że wielkość powierzchni wynajętej przez spółkę do końca roku powiększy się około trzykrotnie w stosunku do 159 tys. m2 wynajętych w I półroczu, poinformował prezes Radosław T. Krochta. Ponadto spółka podtrzymuje prognozy finansowe.

„Jestem pewien, że II półrocze będzie dużo lepsze niż pierwsze pod względem najmu. W II półroczu może być jeszcze dwa razy tyle wynajętej powierzchni” – powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

Prezes podkreślił, że I połowa 2025 r. przebiegała dla spółki bardzo stabilnie – zgodnie z planem. Od początku roku wynajęła łącznie ponad 159 tys. m2. Oddanych zostało do użytku ok. 93 tys. m2 powierzchni przy wskaźniku yield on cost na poziomie 11,5%, a 83% wynajętych powierzchni zostało ukończone, co oznacza, że łączna powierzchnia najmu brutto (GLA) obecnego portfela Grupy wynosi 1,5 mln m2. Spółka zapowiada, że w 2025 r. planuje oddać do użytku obiekty o powierzchni ok. 250-300 tys. m2.

„Urośliśmy pod względem wszystkich wskaźników o kilkanaście procent i to będzie kontynuowane. Prognoza finansowa nie będzie korygowana” – powiedział także Krochta.

Poinformował, że aktywność MLP Group w poszukiwaniu projektów będzie nadal wysoka.

„Dziś pracujemy nad projektami, które będą się rozpoczynać w latach 2027-2028. Mocno pracujemy szczególnie w Niemczech i Austrii. W Polsce też, ale to będą działki, które kupimy raczej w 2027 roku” – wskazał.

„Inne ciekawe wydarzenie w spółce – kilka dni temu podpisaliśmy umowę zakupu na grunt w Monachium i będziemy budować nasz pierwszy magazyn dwupoziomowy. Grunty wokół tego miasta są na tyle cenne, że skłaniają do takiego rozwiązania. Inwestycja będzie bardzo 'zielona’, chcemy ją zacząć w I kwartale 2026 r. i skończyć w ciągu 6-8 miesięcy. Ze względu na olbrzymi popyt w tej aglomeracji, przewyższający podaż nawet 10 razy, mamy już kolejkę chętnych i obiekt na koniec 2026 r. powinien być w pełni wynajęty” – kontynuował prezes.

W komentarzu do wyników za I półrocze spółka zapowiadała, że planuje dalsze zwiększenie skali działalności w regionach, w których jest obecna, tj. w Wiedniu, Nadrenii Północnej-Westfalii, Brandenburgii i Hesji, a także wejście na rynek monachijski oraz w rejonie Hamburga. Taką samą strategię ma na rynku polskim – umacniania pozycji na kluczowych rynkach, na których już jest obecna. W drugim półroczu 2025 r. ruszy z nowymi projektami m.in. w: MLP Bieruń West, MLP Rzeszów, MLP Pruszków II oraz MLP Business Park Poznań i MLP Łódź.

MLP Group w I półroczu br. osiągnęło 207,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 10% r/r oraz o 12% w porównaniu z II półroczem 2024 r. Grupa wypracowała 106,2 mln zł EBITDA (bez przeszacowania), notując poprawę o 7% r/r i o 23% względem II połowy 2024 r. Zysk EPRA wyniósł 30,2 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do II półrocza ub. roku.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.; spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 372,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews