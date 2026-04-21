MLP Group zwiększył wartość podpisanych umów o 186% r/r w I kwartale 2026 roku, a szacunkowa wartość zakontraktowanego nowego czynszu (annualized rental income) wyniosła 3,8 mln euro wobec 1,3 mln euro rok wcześniej, podała spółka. Pod względem wynajętej powierzchni zawarte umowy objęły 56 tys. m2, co stanowi wzrost o 144% r/r (wobec 23 tys. m2 zakontraktowanych w I kwartale 2025).

„W pierwszym kwartale br. zwiększyliśmy zakontraktowanie czynszu niemal trzykrotnie w ujęciu rok do roku. To absolutnie fenomenalny wynik i jeden z najlepszych kwartałów w historii naszej działalności. Pokazuje on siłę naszej organizacji, skuteczność strategii oraz ogromne zaufanie najemców. Co niezwykle istotne weszliśmy w ten rok już z bardzo mocnym fundamentem. Biorąc pod uwagę umowy podpisane jeszcze w 2025 roku już na starcie tego roku zabezpieczyliśmy wzrost przychodów na poziomie 21%. A teraz dołożyliśmy jeszcze rekordowe wyniki leasingu w pierwszym kwartale. Daje nam to przekonanie, że dla MLP Group ten rok będzie okresem kolejnych spektakularnych sukcesów” – powiedziała członek zarządu & CDO w MLP Group Agnieszka Góźdź, cytowana w komunikacie.

„Osiągnięte wyniki są efektem bardzo konsekwentnie realizowanej przez nas strategii leasingowej, opartej na dywersyfikacji najemców, koncentracji na kluczowych rynkach europejskich oraz oferowaniu elastycznych, skalowalnych rozwiązań dla biznesu. Obserwujemy utrzymujący się wysoki popyt, szczególnie ze strony firm z sektora lekkiej produkcji, e-commerce oraz logistyki, które poszukują nowoczesnych powierzchni w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Co istotne, rośnie również znaczenie jakości aktywów, ponieważ najemcy coraz częściej zwracają uwagę na standard techniczny, efektywność energetyczną oraz zgodność z wymogami ESG. Nasz portfel idealnie wpisuje się w te oczekiwania, co przekłada się na wysoką aktywność leasingową i bardzo dobre perspektywy na kolejne kwartały” – dodał Leasing Director Poland w MLP Group Tomasz Pietrzak.

W I kw. 2026 roku Grupa oddała do użytkowania łącznie ok. 100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce i w Niemczech.

Na koniec I kw. 2026 roku MLP Group dysponowało portfelem obejmującym ponad 1,7 mln 2 powierzchni magazynowej na rynku europejskim. Jednocześnie posiadany bank ziemi umożliwia dalszą, dynamiczną ekspansję i zwiększenie portfolio do około 2,3 mln m2, podano także.

„Rekordowe wyniki pierwszego kwartału 2026 roku stanowią nie tylko potwierdzenie silnej pozycji rynkowej MLP Group, ale również wyraźny sygnał, że spółka znajduje się na ścieżce dalszego, ponadprzeciętnego wzrostu. Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok może okazać się jednym z najbardziej przełomowych i udanych w historii Grupy” – zakończono.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 420,5 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews