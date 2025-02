Monting Development konsekwentnie realizuje strategię rozwoju poprzez inwestycje w kluczowych lokalizacjach. Deweloper podpisał z giełdową spółką Archicom z Grupy Echo Investment warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego parceli przy ul. Chłodnej w Warszawie. Planuje tam luksusową inwestycję apartamentową.

– Transakcja ta wpisuje się w nasze długofalowe plany i potwierdza koncentrację na inwestycjach w kluczowych lokalizacjach. Inwestycja przy ul. Chłodnej będzie unikatowym na skalę kraju projektem. Zamierzamy stworzyć tam apartamenty z najwyższej półki, które wyznaczą nowy standard luksusowego życia. Połączą nowoczesny design, najwyższą jakość wykonania i unikatowe udogodnienia dla przyszłych mieszkańców. Szczegóły projektu przedstawimy po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych – zapowiada Danilo Djurović, prezes zarządu Monting Development.

Podpisana umowa jest warunkowa – jej finalizacja zależy od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do którego należy prawo pierwokupu gruntu. Warto podkreślić, że jest to już drugi zakup w Warszawie – pierwszą nieruchomość firma nabyła przy ul. Cynamonowej na Ursynowie. Obecnie pracuje nad finalizacją koncepcji tego przedsięwzięcia oraz przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży i realizacji inwestycji.

– Naszym priorytetem jest tworzenie nowoczesnych, funkcjonalnych osiedli, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i najwyższymi standardami rynkowymi. Stale poszukujemy atrakcyjnych gruntów w topowych lokalizacjach w Warszawie i Trójmieście, co pozwala nam na dynamiczny rozwój i kreowanie wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych – dodaje prezes zarządu Monting Development.

Źródło: Spółka