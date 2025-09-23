Murapol podjął decyzję o naliczeniu i wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od dywidendy w kwocie 51,82 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę oraz o dokonaniu stosownych korekt właściwych deklaracji i informacji podatkowych, podała spółka. Jednocześnie Murapol zawarł z podatnikiem przedmiotowego podatku, tj. AEREF V PL Investment, porozumienie, na mocy którego ustalono m. in., że podatnik przekaże spółce nie później niż do 28 września 2025 r. środki pieniężne odpowiadające kwocie należnego podatku z odsetkami.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews