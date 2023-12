Murapol Real Estate ma umowę nabycia od spółki Alta przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości na terenie Miasteczko Siewierz Jeziorna za 11,6 mln zł z przeznaczeniem na budowę dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na ok. 300 mieszkań, podała Alta. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie do 30 listopada 2024 r.

„Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży jest kontynuacją przez spółki z Grupy Murapol budowy mieszkań na terenie Miasteczko Siewierz Jeziorna. Łącznie z zawartą dziś umową przedwstępną, Murapol zbuduje w tej inwestycji około 900 mieszkań w ekonomicznym segmencie rynku” – czytamy w komunikacie.

Spółka zależna (inwestycja) Alta S.A. – Miasteczko Siewierz Jeziorna sp. z o.o. prowadzi zwarty, zrównoważony, wielofunkcyjny projekt miejski na należącej do niej działce o powierzchni 120 hektarów, położonej na północnym skraju metropolii katowickiej, w granicach miasta Siewierz, wskazano także.

„W tworzeniu planu Miasteczka brał udział międzynarodowy zespół urbanistów i architektów. Docelowo ma w nim mieszkać ok. 15,000 osób. Zaplanowane zostały również usługi, sklepy, szkoły, przedszkola oraz park technologiczny o pow. ok 100,000 m2. Miasteczko Siewierz Jeziorna sprzedaje deweloperom uzbrojone działki budowlane, zgodnie z ustalonym masterplanem. Obecnie na terenie Miasteczka prowadzi działalność 8 deweloperów” – czytamy dalej.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2023 r.

Źródło: ISBnews