Murapol odnotował 28,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 41,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,89 mln zł wobec 49,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 198,84 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 256,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 96,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 102,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 529,4 mln zł w porównaniu z 584,09 mln zł rok wcześniej.

„Utrzymujemy stabilną i bezpieczną pozycję finansową, co pozwala nam realizować kolejne projekty i planować dalszy rozwój skali operacyjnej GK Murapol. Przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 529 mln zł, co było zgodne z założeniami wynikającymi z harmonogramów realizacji projektów. W tym czasie przekazaliśmy 952 lokale, przy jednoczesnym wzroście średniej ceny mieszkania do 453 tys. zł. Pomimo niższych przychodów determinowanych śródroczną ilością przekazanych mieszkań, utrzymaliśmy stabilne wyniki i odnotowaliśmy poprawę rentowności w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. – marża pierwszego stopnia w segmencie R4S wzrosła do 45,7%, a marża netto do 18,3%. Zysk netto wyniósł 97 mln zł, a wysoka efektywność kapitałowa przełożyła się na ROE na poziomie 38,1%. Nasze wyniki pokazują, że nawet w relatywnie trudnym otoczeniu rynkowym, definiowanym między innymi przez historycznie najwyższe poziomy oferty na rynku, potrafimy konsekwentnie utrzymywać wysoką rentowność i rozwijać skalę naszej działalności. Solidne fundamenty finansowe Grupy pozostają fundamentem dalszego wzrostu i realizacji naszych celów” – powiedział CFO Przemysław Kromer, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu br. Grupa podpisała 1403 umowy deweloperskie i przedwstępne wobec 1438 zawartych w analogicznym okresie rok wcześniej. Najwięcej mieszkań w segmencie deweloperskim zostało sprzedanych w Gdańsku – 364, Łodzi – 267 oraz Poznaniu – 163. Cieszące się największym zainteresowaniem mieszkania w cenie poniżej 600 tys. zł stanowiły ponad 82% całkowitej sprzedaży Grupy.

„I półrocze zamknęliśmy z satysfakcjonującymi rezultatami we wszystkich obszarach działalności. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego udało nam się utrzymać stabilny poziom sprzedaży, co kolejny raz potwierdza skuteczność przyjętego modelu biznesowego. W analizowanym okresie zawarliśmy 1403 umowy deweloperskie oraz przedwstępne, a łączna sprzedaż netto, uwzględniająca również opłacone umowy rezerwacyjne, osiągnęła poziom 1575 lokali. […] Równocześnie kontynuujemy konsekwentny rozwój oferty – w I półroczu wprowadziliśmy do sprzedaży 1126 lokali w ramach projektów realizowanych w strategicznych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. Dysponowany przez nas aktywny bank ziemi umożliwia realizację blisko 20,5 tys. mieszkań w 18 lokalizacjach. Skala prowadzonej działalności oraz szeroka dywersyfikacja geograficzna stanowią trwałe fundamenty dalszego rozwoju Grupy i pozwalają z optymizmem spoglądać na drugą połowę roku” – skomentował prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Na koniec czerwca 2025 roku portfel projektów w realizacji obejmował 8630 lokali powstających w 104 budynkach wznoszonych w ramach 29 inwestycji na terenie 14 miast. Najwięcej nowych mieszkań buduje się w Gdańsku – 2132 oraz Łodzi – 1765 lokali.

Po sześciu miesiącach roku dostępna gotówka (w tym rachunki powiernicze) Grupy Murapol wynosiła 370,8 mln zł. Z kolei dług netto wynosił 308,4 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 96,86 mln zł wobec 102,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews