Murapol spodziewa się, że po bardzo mocnym IV kw. pod kątem przekazań ich liczba w całym roku wyniesie ok. 3 tys. lokali, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia ok. 10% przekazań na I kw. 2026 roku, poinformowali przedstawiciele spółki. Z kolei liczba sprzedanych mieszkań planowana jest na ok. 3100 lokali w 2025 r.

„W trakcie 9 miesięcy br. przekazaliśmy 1364 mieszkania, o ok. 20% mniej niż w roku ubiegłym, ale spodziewamy się bardzo mocnego IV kw. przekazań i to IV kw. będzie wyznacznikiem naszych tegorocznych wyników. Te niższe przekazania zostały skompensowane w dużej mierze wyższą ceną przekazywanego mieszkania – wzrost o ponad 10%” – powiedział członek zarządu (CFO) Murapolu Przemysław Kromer podczas wideokonferencji.

„Potencjał przekazań jest bardzo dobry. W pierwszych trzech kwartałach przekazaliśmy 1364 lokale, mamy nawis lokali gotowych z pozwoleniem na użytkowanie, które właśnie w tej chwili są przekazywane, i do tego mamy intensywny kwartał, jeśli chodzi o końcówki budów. Widać też dobrą perspektywę lokali z pozwoleniami na użytkowanie w 2026 r. i sumarycznie na dwa lata – na rok bieżący i na 2026 r. – potencjał Murapolu kształtuje się na poziomie ok. 7622” – dodał prezes Nikodem Iskra.

Prezes podkreślił, że Murapol buduje ofertę bez akwizycji, bez przejęć, ale w metodyczny sposób w kolejnych miastach, co objawia się ofertą 4081 lokali dostępnych na koniec III kw. br. i bankiem ziemi pod budowę ok. 20,2 tys. lokali w 18 miastach.

„W związku ze stabilizacją rynku uważamy, że oferta na poziomie 4,5 tys. mieszkań jest adekwatna do tempa sprzedaży ok. 3-3,5 tys. lokali, jakie planujemy sprzedawać w tym roku i w przyszłym, czyli mamy nawis sprzedażowy ok. 1000 na dany rok […]. Planujemy sprzedać ok. 3100 lokali w 2025 r. i poprawić wynik zeszłoroczny i raczej nie będziemy się bili o 3,3 tys. wskazywane w poprzednich okresach, bo wymagałoby to np. kanibalizacji marż. Planujmy przekazać ok. 3 tys. lokali, przy czym widzimy ryzyko, że ok. 10% przekazań może zostać przesunięte na początek 2026 roku” – wskazał również.

Spółka chce wykorzystywać niskie nasycenie rynku najmu instytucjonalnego PRS (Private Rented Sector) i rozwijać się w tym segmencie. Murapol informował parę dni temu, że zawarł pięcioletnią umowę o współpracy w sektorze PRS z PRS JV Lux – platformą kontrolowaną przez fundusz Centerbridge Partners oraz wspólników Griffin Capital Partners. Zgodnie z umową Murapol będzie poszukiwał i identyfikował odpowiednie grunty pod projekty PRS, zabezpieczał prawa do zakupu takiego gruntu oraz świadczył usługi budowlane i deweloperskie w formule „design&build”.

„W segmencie PRS ogniskujemy się na Warszawie, ale też Gdańsku i Wrocławiu. Inwestycje w budowie to 1640 lokali – głównie Gdańsk i Kraków – a w przygotowaniu dominuje Warszawa. W ramach współpracy z nowym funduszem w horyzoncie pięcioletnim zakładamy realizację ok. 1500, czyli 300-400 lokali rocznie plus to, co mamy do dokończenia, czyli ok. 1000 lokali rocznie. […] na poziomie wyniku netto to stanowi ok. kilka procent udziału tego segmentu w naszym wyniku” – zapowiedział prezes.

Członek zarządu (PR&IR, ESG, marketing) Iwona Sroka zaznaczyła, że spadek stóp procentowych wspiera zdolność kredytową klientów.

„Sytuacja na rynku deweloperskim jest stabilna i powtarzalna od kilku kwartałów, poza sytuacją obniżek stóp procentowych od maja, co wspiera zdolność kredytową klientów […]. Oceniamy dobre perspektywy rynku w średnim i długim okresie, a opiera się to na dalszych oczekiwanych obniżkach procentowych i rosnących wynagrodzeniach oraz realnej sile nabywczej gospodarstw domowych. Realne ceny mieszkań stabilizują się, a popyt na wynajem rośnie, szczególnie najmu długoterminowego i w segmencie najmu instytucjonalnego PRS” – powiedziała Iwona Sroka.

„Mimo spadku liczby nowych inwestycji popyt i siła nabywcza wspierają perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce, a regulacje prawne wprowadzają większą transparentność i stabilność rynku. W naszej ocenie rynek jest obecnie na granicy równowagi między presją podażową a rosnącym popytem i to będziemy obserwować w kolejnych dwóch kwartałach” – dodała.

Pytany o nowe rynki, prezes powiedział, że spółka pojawi się w najbliższych kwartałach w Kielcach i Częstochowie (wprowadzenie po ok. 100 mieszkań), ale głównym kierunkiem rozwoju jest umacnianie pozycji w obecnych aglomeracjach i miastach regionalnych.

„Co prawda badamy działki w Rzeszowie, Szczecinie czy Olsztynie, ale nie widzimy tego w horyzoncie kilku kwartałów, choć nie wykluczamy wejścia na kolejne rynki. Jednak na dziś nasz core biznes to zwiększanie skali w tych 7 aglomeracjach i miastach, w których obecnie jesteśmy” – dodał.

Grupa Murapol w trzech kwartałach 2025 r. przekazała klientom detalicznym 1364 lokale w 14 miastach (-20,7% r/r). Od stycznia do września 2025 r. Grupa sprzedała łącznie klientom detalicznym 2237 lokali, w tym 2112 w ramach umów deweloperskich i przedwstępnych (+1,3% r/r) oraz 125 w ramach opłaconych umów rezerwacyjnych (po wyeliminowaniu rezygnacji). Najwięcej mieszkań sprzedano w Gdańsku – 621, Łodzi – 389 oraz Poznaniu – 225. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. Murapol wprowadził do oferty 1416 lokali w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Toruniu i Siewierzu. Grupa dysponuje jednym z największych aktywnych banków ziemi na rynku, umożliwiającym realizację ponad 20,2 tys. lokali w 18 miastach.

Po dziewięciu miesiącach 2025 r. portfel projektów w realizacji obejmował 8014 lokali powstających w 101 budynkach w ramach 28 inwestycji prowadzonych w 15 miastach. Z tego 6373 lokale Grupa realizowała w segmencie detalicznym, a 1641 w segmencie PRS.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 124,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 131,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 725,8 mln zł w porównaniu z 786,32 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA po trzech kwartałach 2025 roku wyniósł blisko 190 mln zł.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews