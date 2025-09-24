Murapol podtrzymuje cel sprzedaży w segmencie detalicznym 3100-3300 tys. lokali w tym roku, co oznaczałoby wzrost o 6-13% r/r, poinformował prezes Nikodem Iskra. Przekazania mają wynieść w br. ok. 3000 lokali, w tym ok. 2000 w II półroczu i ok. 1500 w samym ostatnim kwartale.

„Tak, podtrzymujemy ten cel [sprzedażowy]. Mieliśmy bardzo dobre lato. Lipiec i sierpień były chyba najlepsze w historii Murapolu. Podpisaliśmy blisko 500 umów [wobec niecałych 400 rok wcześniej]” – powiedział Iskra podczas konferencji prasowej.

„W II półroczu musimy przekazać około 2000 lokali. […] Do przekazania mamy ok. 1500 w ostatnim kwartale; to jest powiązane z harmonogramami inwestycji. Łączny potencjał, myślę, że istotnie przekracza 2000 na ostatni kwartał. Te 2000-kilkaset mieszkań jest zależne od 10-11 pozwoleń na użytkowanie, z których 7-8 będzie kluczowych. Stąd mówimy o celu 1500 przekazań na ostatni kwartał” – powiedział także prezes.

CFO Przemysław Kromer odniósł się do marży I stopnia (po kosztach gruntu, materiałów i robocizny bezpośredniej) w segmencie detalicznym.

„Nie należy oczekiwać, że ta marża pozostanie na poziomie 46%, nie ma takich rynkowych przesłanek, które mogłyby podpierać oczekiwania, że marża będzie tak dużo lepsza niż w zeszłym roku” – powiedział.

Marża I stopnia segmentu resi-for-sale Murapolu wyniosła 45,7% w I półroczu wobec 40,3% rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews