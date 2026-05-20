Murapol podtrzymuje cel zwiększenia liczby przekazań oraz sprzedaży lokali po ok. 10% r/r do odpowiednio ok. 3 tys. i 3,3 tys. lokali w tym roku, poinformował prezes Nikodem Iskra. Spółka skupi się też na dywersyfikacji geograficznej z rosnącym udziałem aglomeracji, tak aby udział rynków regionalnych w sprzedaży zmniejszył się do ok. 20% z 30%, a dużych aglomeracji wzrósł do ok. 80% z 70%.

Na koniec I kw. 2026 r. Murapol dysponował ofertą 3,8 tys. lokali w 16 miastach dla klientów detalicznych. Do oferty zostało wprowadzonych 218 lokali, a liczba przekazań wyniosła 256 lokali. W okresie od stycznia do marca Murapol sprzedał łącznie 953 lokale, w tym 735 w ramach umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 218 opłaconych umów rezerwacyjnych.

„Jeśli chodzi o przekazania, to w I kwartale mamy 256 lokali i jest to liczba niższa w stosunku do planu całorocznego, ale będziemy istotnie przyspieszać, zwłaszcza w II połowie roku i w całym 2026 r. spodziewany jest wzrost przekazań o 10%. […] Celujemy w ok. 3 tys. przekazań, choć łączny potencjał przekazań szacujemy na ok. 4200 mieszkań” – powiedział Iskra podczas wideokonferencji.

„Zmierzamy w kierunku zmiany podziału [geograficznego sprzedaży], co będzie miało miejsce w ciągu najbliższych kwartałów – przesuwamy się w kierunku dużych aglomeracji. […] Wobec obecnych 70% w aglomeracjach i 30% w regionach, w ciągu najbliższych kwartałów należy spodziewać się zejścia do 25% i 75% odpowiednio, a potem do 80% i 20%” – dodał.

Prezes wskazał, że wydatki na grunty mają w br. wynieść ok. 200-300 mln zł.

CFO Przemysław Kromer, komentując oczekiwania co do marży I stopnia, podtrzymał, że marża jest spodziewana w tym roku na poziomie bliższym 2024 r. (ok. 40%) niż marży w 2025 r. W I kw. 2026 r. marża I stopnia wyniosła 45,1%.

Prezes wskazał, że spółka chce podtrzymać politykę dywidendową i przeznaczać na wypłatę 75% zysku za poprzedni rok.

Nie wykluczył także akwizycji innych spółek – deweloperów.

Pytany o ocenę sprzedaży w kwietniu i maju, prezes powiedział, że sprzedaż w tych miesiącach jest bliższa poziomom ze stycznia i lutego niż marca, gdy były lepsze nastroje, jednak wszystko idzie zgodnie z zamierzeniami.

„Planowaliśmy, że w kwietniu – tak jak działo się też historycznie – będzie mniej sprzedane niż w marcu. Obecnie nie widzimy nic niepokojącego i sprzedaż jest stabilna na poziomie 235 mieszkań w kwietniu” – dodał prezes.

Na koniec marca 2026 r. oferta obejmowała 3807 lokali, a portfel projektów w realizacji liczył 7321 lokali w 14 miastach. Grupa dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ok. 20,7 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej netto ok. 868 tys. m2 w 17 miastach.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2023 r.

