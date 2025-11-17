Murapol zawarł pięcioletnią umowę o współpracy w sektorze PRS (Private Rented Sector) z PRS JV Lux – platformą kontrolowaną przez fundusz Centerbridge Partners oraz wspólników Griffin Capital Partners, podała spółka. Realizacja inwestycji przez Murapol na rzecz platformy PRS stanowi uzupełnienie podstawowej działalności deweloperskiej, jaką jest sprzedaż mieszkań klientom indywidualnym, wyjaśniono.

Zgodnie z umową spółka będzie poszukiwała i identyfikowała odpowiednie grunty pod projekty PRS, zabezpieczała prawa do zakupu takiego gruntu oraz świadczyła usługi budowlane i deweloperskie w formule „design&build”. Zawarcie umowy ramowej umożliwia spółce realizację projektów PRS oraz proponowanie Platformie PRS projektów dających 1000 lokali możliwych do realizacji w każdym roku obowiązywania umowy. Platforma PRS wraz z podmiotami zależnymi będzie rozwijała zaakceptowane projekty PRS (zakładana liczba takich lokali zaakceptowanych do realizacji wyniesie ok. 1500 w okresie 5 lat obowiązywania umowy), podano w komunikacie.

„Rozpoczynając współpracę z uznanymi partnerami, takimi jak Centerbridge Partners, Grupa Murapol skorzysta z już zdobytych doświadczeń, uzupełniając swoją główną działalność w sektorze deweloperskim. Dzięki połączeniu działalności deweloperskiej z nowoczesnym sektorem najmu instytucjonalnego tworzymy model bardziej odporny na wahania koniunktury” – powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Podstawową działalnością Grupy Murapol jest segment deweloperski, zaś dodatkowo od 2021 roku Grupa współpracuje przy realizacji mieszkań przeznaczonych na instytucjonalny najem z AEREF V PL PRS i jej spółkami zależnymi. W ramach tej kooperacji Murapol zrealizował lub jest w trakcie realizacji oraz przygotowania łącznie blisko 5700 lokali.

Dodatkowa aktywność na rzecz segmentu PRS umożliwia Grupie m.in. efektywne wykorzystanie gruntów o różnym przeznaczeniu, w tym terenów usługowych, a formuła współpracy „design&build” przekłada się na niską kapitałochłonność po stronie spółki, dzięki miesięcznemu rozliczaniu kontraktów zgodnie z postępem prac budowlanych. Ponadto aktywność w segmencie PRS pozwala wykorzystać dostępne zasoby operacyjne własnego biura architektonicznego i generalnego wykonawcy, wskazano również.

Centerbridge Partners to prywatna firma inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach private equity, nieruchomościach i instrumentach dłużnych w Ameryce Północnej i Europie, zaś Griffin Capital Partners to prywatny inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i innych wybranych krajach UE. Murapol będzie działać jako deweloper niewyłączny.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

