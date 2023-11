Murapol spodziewa się kontynuacji programów mieszkaniowych – w tej, czy innej formie – przez przyszły rząd, ale sam nie uważa ich za kluczowy czynnik dla rozwoju swojego biznesu, poinformowała członek zarządu Iwona Sroka.

„Te programy [mieszkaniowe] w jakiś sposób zawsze wspierały sprzedaż, natomiast nigdy nie były filarem biznesu naszej grupy” – powiedziała Sroka podczas konferencji prasowej poświęconej ofercie publicznej akcji.

„Jeśli chodzi o program [Bezpieczny kredyt 2%], uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich, konferencji z przedstawicielami głównych partii politycznych. Byli obecni przedstawiciele KO, Lewicy, PSL,Trzeciej Drogi, jak i PiS-u. W mojej ocenie, pojawiły się tego typu twarde stwierdzenia, że program 'Bezpieczny kredyt’ nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej, po utworzeniu rządu będzie na ten temat szersza dyskusja, że obecnie koalicjanci głoszą postulat spójnej polityki mieszkaniowej wypracowanej z rynkiem i samorządem, co jest dla nas bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. PSL mówi o własnym programie, własnym pomyśle z kredytem regulowanym 1,5% z dopłatą do wkładu własnego. Wszystko to pozwala nam myśleć, że tego typu programy czy w tej, czy innej formie, będą kontynuowane. Ale chcę podkreślić, że […] naszym atutem jest to, jaką formułę firmy i produktu zbudowaliśmy na rynku” – wymieniła Sroka.

Spółka nie spodziewa się, że pojawią się takie narzędzia, jak np. podatek od nadmiarowych zysków deweloperów.

„Jeżeli by zdarzyły się jakieś pomysły polityczne godzące w wynik deweloperów, czego na dzień dzisiejszy się nie spodziewamy, nie ma takich sprecyzowanych planów, […] to i tak jesteśmy w najlepszej sytuacji na rynku, startując z takiego poziomu marży” – powiedział członek zarządu i CFO Przemysław Kromer.

Oferta publiczna do 14,28 mln istniejących akcji Murapolu rozpoczęła się 27 listopada wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać ok. 10-15% oferowanych akcji) została ustalona na 35 zł za sztukę.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast.

