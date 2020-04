Murapol sprzedał 846 mieszkań w I kwartale 2020 r., a wydał w tym czasie 402 lokale mieszkalne, podała spółka.

„W I kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy niższe wyniki sprzedaży w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2019 r. Po okresie intensywnego wzrostu rynku mieszkaniowego w ostatnich latach spodziewaliśmy się stabilizacji sprzedaży, zakładając w strategii wyniki

na poziomie 3-3,5 tys. lokali komercjalizowanych rocznie. Można więc powiedzieć, że z wynikiem za pierwsze trzy miesiące mieścimy się w tych ramach. Jednakże obecna sytuacja epidemiologiczna jest czynnikiem, przy którym trudno prognozować, jak będą wyglądały kolejne kwartały. Starając się odnaleźć w tej sytuacji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zaraz po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, udostępniliśmy możliwość wideo-rozmów z naszymi doradcami oraz zdalne podpisywanie umów rezerwacyjnych” – powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku Grupa Murapol podpisała 846 umów dot. sprzedaży mieszkań (w tym 666 umów deweloperskich i przedwstępnych), wobec 939 zawartych w analogicznym okresie rok wcześniej. Największym zainteresowaniem mieszkania Murapolu cieszyły się w Krakowie i Wieliczce, a także Łodzi, gdzie nabywców znalazło kolejno 123 i 114 lokali. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży lokali spółka podpisała także w Katowicach – 98, Warszawie – 86, Poznaniu – 85 oraz Wrocławiu – 77. Ponad 60 umów zawartych zostało także w Tychach i Gdyni, odpowiednio – 63 i 61, podano również.

W I kwartale br. Murapol przekazał klucze do 402 lokali mieszkalnych, wobec 549 oddanych właścicielom w 2018 roku. Najwięcej kluczy do mieszkań zostało wydanych klientom w Katowicach – 125 i po 62 w Tychach i Warszawie.

Liczba przekazanych w I kwartale lokali została zrealizowana zgodnie z zakładanym planem, wynikającym z harmonogramów realizacji inwestycji. Zgodnie z ich założeniami znacznie więcej wydanych kluczy przewidujemy w drugim kwartale br.

„W okresie od stycznia do końca marca Murapol zaoferował klientom 1 119 nowych mieszkań, w ramach #Projekt1000. Wprowadzone do sprzedaży lokale powstają w 7 projektach na terenie 6 miast, Warszawy, Gdyni, Łodzi, Gliwic, Siewierza i Mikołowa. Wszystkie będą wyposażone w pakiet antysmogowy chroniący powietrze wewnątrz przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami oraz opcję rozwiązań smart home umożliwiających zdalne sterowanie mediami” – czytamy dalej.

Na koniec marca 2020 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 349 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 270,2 tys. m2, powstających w 54 budynkach, w ramach 19 projektów na terenie 12 miast.

Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma Kraków z Wieliczką, gdzie powstają 1 184 lokale, dalej plasują się Łódź i Katowice z kolejno 918 i 877 mieszkaniami w budowie, a 778, 761 i 632 lokale realizowane jest odpowiednio w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, wskazano także.

„Na dzień 31 marca 2020 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości blisko 547 mln zł, pod budowę ok. 16,9 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 728,7 tys. m2. Nieruchomości o wartości blisko 299,2 mln zł netto stanowią własność Grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę blisko 9,3 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 396,6 tys. m2. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postepowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę ponad 7,6 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 332,1 tys. m2. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi ponad 247,8 mln zł” – podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.

Źródło: ISBnews