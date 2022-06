Murapol rozpoczął sprzedaż 211 mieszkań w kolejnym etapie inwestycji Murapol Jagodno Park we Wrocławiu, podała spółka.

„Oferta obejmuje 211 nowoczesnych mieszkań zaprojektowanych w czterech 5- i 6-kondygnacyjnych budynkach. W standardzie każdego lokalu znajdzie się pakiet antysmogowy, chroniący powietrze wewnątrz przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, a zamontowany w budynkach Home Management System pozwoli mieszkańcom korzystać z rozwiązań smart home” – czytamy w komunikacie.

Wprowadzony do sprzedaży drugi etap Murapol Jagodno Parku obejmuje metraże od kawalerek po lokale 4-pokojowe. Do każdego z nich przynależy taras z ogródkiem na parterze oraz przestronny balkon na wyższych kondygnacjach. Deweloper stawia do dyspozycji mieszkańców także stacje ładowania samochodów elektrycznych i stojaki rowerowe.

„Grupa Murapol w swoich inwestycjach wprowadza szereg eko udogodnień, które nie tylko zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko, ale też poprawiają komfort życia lokatorów. Rosnąca świadomość Polaków sprawia, że coraz więcej budynków powstaje w zgodzie z naturą. Chcąc obniżyć koszty użytkowania danej nieruchomości, deweloperzy i inwestorzy stosują ekologiczne rozwiązania już na etapie budowy. Zrównoważone osiedla to korzyść nie tylko dla środowiska, ale też dla mieszkańców” – skomentował dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol Łukasz Tekieli, cytowany w komunikacie.

W marcu 2022 roku do sprzedaży wprowadzonych zostało 66 mieszkań w pierwszym obiekcie Murapol Jagodno Parku. Docelowo w inwestycji powstanie 5 budynków, w których zamieszka ok. 830 lokatorów.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2021 r. sprzedał 4 532 lokale.

Źródło: ISBnews