Powierzchnia biurowa na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) powiększyła się o 393 300 m2 w 2020 r., podała Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

„W 2020 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 393 300 m2, z czego najwięcej w Krakowie (ok. 140 700 m2), Katowicach (61 300 m2) oraz Trójmieście (60 300 m2). W czwartym kwartale 2020 roku deweloperzy dostarczyli sześć projektów, wśród największych z nich Face2Face B (26 200 m2) wybudowany przez Echo Investment w Katowicach, Hi Piotrkowska (21 000 m2) wybudowany przez Master Management Group w Łodzi oraz Unity Tower (15 600 m2) dostarczony przez GD&K Group oraz Eurozone Equity w Krakowie” – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, na koniec IV kwartału 2020 r. łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu rynkach regionalnych wyniosły około 5,79 mln m2. Najwięcej powierzchni zlokalizowane jest w Krakowie (1 554 900 m2), Wrocławiu (1 226 300 m2) oraz Trójmieście (888 600 m2).

Na koniec 2020 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało prawie 736 600 m2 powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 12,7% (wzrost o 0,8 pkt proc. kw./kw. oraz wzrost o 3,1 pkt proc. w porównaniu do końca 2019 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi – 16,4 %, najniższy w Szczecinie – 6,9%, podano także.

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w 2020 roku wyniósł 582 200 m2, co jest wartością o 16% mniejszą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w samym czwartym kwartale 2020 roku wynajęto o 26% mniej powierzchni niż przed rokiem. W całym 2020 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 600 m2) i Wrocławiu (128 400 m2), wynika z danych PINK.

W 2020 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 47% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 38% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 13%. W samym czwartym kwartale 2020 roku największy udział stanowiły nowe transakcje – 57%, natomiast na umowy odnowieniowe oraz ekspansje przypadło odpowiednio 35% i 5%.

„Wśród największych transakcji zawartych w 2020 roku należy wymienić umowę przednajmu Allegro w budowanym projekcie Nowy Rynek D1 (26 000 m2), odnowienie umowy ABB w biurowcu Axis w Krakowie (20 000 m2), transakcje przednajmu ING Tech Poland w budynku wieżowym Global Office Park A2 (16 600 m2), kolejną transakcję przednajmu firmy Fujitsu Technology Solutions w budynku Fuzja w Łodzi (16 300 m2) oraz transakcję klienta poufnego w krakowskim Tertium Business Park II (14 500 m2)” – wymieniono.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills).

