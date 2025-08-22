Na Fundusz Dopłat na cele mieszkalnictwa społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wpłynęło dodatkowe 920 mln zł, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Kosztowało to odrobinę wysiłku, trochę walki i „przemeblowanie” ale JEST dodatkowy miliard na społeczne budownictwo. Właśnie dokładnie 920 mln zł wpłynęło na Fundusz Dopłat w BGK” – napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X.

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest minister rozwoju i technologii, podano na stronach BGK.

Grant OZE, grant MZG oraz wsparcie w ramach planu rozwojowego są finansowane z budżetu środków europejskich lub ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Do zadań BGK należy m.in. przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie i weryfikacja ich zgodności z przepisami ustaw i rozporządzeń, powiadamianie beneficjentów wsparcia, którzy złożyli wnioski, o wynikach oceny formalnej oraz decyzji BGK o przyznaniu wsparcia, wskazano także.

Źródło: ISBnews