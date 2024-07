Na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce oddano do użytku 30 tys. m2 powierzchni biurowej w II kw. br., wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK). Na koniec II kwartału 2024 r. całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na tych rynkach wyniosły 6 731 400 m2. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 821 100 m2), Wrocław (1 378 400 m2) oraz Trójmiasto (1 053 000 m2).

„W drugim kwartale 2024 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 30 000 m2. Największym zrealizowanym projektem był budynek B10 we Wrocławiu, zrealizowany przez Vastint (14 100 m2)” – czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2024 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było oferowane około 1 190 500 m2 powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,7% (spadek o 0,1 pkt proc. kw/kw oraz wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Łodzi – 23,3%, a najniższy w Szczecinie – 6,3%.

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w II kwartale 2024 r. wyniósł 146 000 m2, co jest wynikiem o 4% wyższym względem ubiegłego kwartału oraz o 13% niższym względem analogicznego kwartału roku 2023. Najwięcej powierzchni biurowej zostało wynajęte w Krakowie (49 400 m2), Trójmieście (32 300 m2) oraz Wrocławiu (24 900 m2), podała także PINK.

Źródłem informacji PINK są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills). Osiem głównych rynków regionalnych w Polsce to Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin.

Źródło: ISBnews