Na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce oddano do użytku 80,1 tys. m2 powierzchni biurowej w II kw. br., wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK). W tym czasie popyt sięgnął 166 tys. m2.

„W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku do użytkowania oddano 6 inwestycji o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 80,1 tys. m2. Największymi inwestycjami ukończonymi w tym okresie były: Nowy Rynek D (35 800 m2, Skanska) w Poznaniu oraz Tertium Business Park III (B) (13 400 m2, Buma) w Krakowie. Łącznie z 5 projektami oddanymi do użytkowania w I kwartale, od początku 2021 roku na rynek dostarczono ponad 126500 m2 powierzchni biurowej” – czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2021 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe na ośmiu rynkach osiągnął 166 tys. m2. W I połowie roku łączny popyt na biura poza Warszawą wyniósł ponad 264,2 tys. m2. Rynkiem cieszącym się największą popularnością wśród najemców był Kraków z popytem zarejestrowanym w drugim kwartale 2021 roku na poziomie 47,4 tys. m2, podano także.

Współczynnik pustostanów na koniec okresu kształtował się na poziomie 13,4%, co daje łącznie 792,5 tys. m2 powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,8 pkt proc., jak i od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3,2 pkt proc.). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (18,3%), zaś najniższy w Szczecinie – 7,8%.

Na koniec II kwartału 2021 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 5 936 tys. m2 Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 599 200 m2), Wrocław (1 242 600 m2) oraz Trójmiasto (924 tys. m2).

Źródłem informacji PINK są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills). Osiem głównych rynków regionalnych w Polsce to Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin).

Źródło: ISBnews