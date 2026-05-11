Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej osiągnął poziom 37,4 mln m2 na koniec marca 2026 roku, a w całym I kw. 2026 roku dostarczono 653,3 tys. m2 nowej powierzchni, wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK). W budowie w całej Polsce znajdowało się 1,44 mln m2 na koniec marca.

Trzy województwa z największymi zasobami to mazowieckie (7,48 mln m2), śląskie (6,29 mln m2) i dolnośląskie (5,38 mln m2), a w I kwartale 2026 roku najwięcej nowej powierzchni dostarczono w województwach: mazowieckim (139,5 tys. m2), pomorskim (139,1 tys. m2) i śląskim (102,7 tys. m2), podano.

Na koniec marca 2026 roku wśród regionów największy udział powierzchni w realizacji przypadł na województwa mazowieckie (37% budowanej powierzchni), śląskie (15%) i łódzkie (11%).

„Na koniec I kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów osiągnął 7,3%. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie świętokrzyskim (17,9%), lubuskim (15%) oraz podkarpackim (8,6%). Najniższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w województwie podlaskim (0,0%), opolskim (1,1%) oraz zachodniopomorskim (1,4%)” – czytamy także w materiale.

„W okresie styczeń-marzec 2026 roku popyt brutto na nowoczesne powierzchnie magazynowo-przemysłowe osiągnął 1,58 mln m2 (dla porównania, w I kwartale 2025 roku popyt brutto wyniósł 1,11 mln m2). Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa: mazowieckie (316,3 tys. m2), wielkopolskie (309,3 tys. m2) oraz dolnośląskie (254,7 tys. m2)” – podano dalej.

Najwyższy udział w strukturze popytu w I kwartale 2026 roku odnotowały nowe umowy (w tym projekty typu BTS) – 42%, przedłużenia umów – 35%, a ekspansje – 12% całkowitego popytu. Udział transakcji typu sale & lease back w strukturze popytu wyniósł 11%, wskazano również.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska oraz Savills).

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zrzesza przedstawicieli wszystkich sektorów i usług rynku nieruchomości komercyjnych w jednej organizacji.

Źródło: ISBnews