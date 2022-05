Echo Investment ocenia, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja konsolidacji na rynku deweloperskim, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

„Teraz jest ten czas, kiedy wszystko sprzyja konsolidacji, z wielu przyczyn. Przede wszystkim jest większa presja na mniejszych deweloperów. Więc jest taka możliwość. Podczas pandemii przejęliśmy Archicom, to był specyficzny czas, mieliśmy taką możliwość. Teraz nadchodzi nowy rozdział, też są możliwości. Nie oznacza to, że do tego przystąpimy, ale będą takie okazje i w tę stronę idzie rynek” – powiedział Drozd podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji członkowie zarządu Echo zwracali uwagę, że zdecydowany spadek sprzedaży mieszkań w I kw. 2022 r. nie dotyczył dużych deweloperów.

„Spadek sprzedaży r/r był zdecydowany, ale u dużych deweloperów efekt jest inny. My mamy tylko nieco niższą sprzedaż. Spodziewamy się, że duzi deweloperzy będą mieli lepsze wyniki niż [średnio] rynek. Kupujący będą wybierać większych deweloperów” – wskazał prezes Nicklas Lindberg.

Ponownie zadeklarował, że Echo będzie koncentrować się na marży, a nie liczbie sprzedanych mieszkań.

„Nadal będzie duży popyt. Być może będziemy sprzedawać trochę mniej mieszkań, ale będzie ten sam efekt finansowy, bo będziemy sprzedawać po wyższych cenach. Wzrośnie udział kupujących za gotówkę. Rynek będzie się rozwijał, ceny będą rosły. My nie zatrzymujemy pracy nad nowymi projektami, będziemy bardziej je pakietować, by koszty były bardziej pod kontrolą” – wyjaśnił.

Jednocześnie zarząd ocenił, że ceny wykonawstwa stabilizują się i stają się bardziej przewidywalne.

W I kwartale 2022 r. Grupa Echo-Archicom sprzedała 704 mieszkania wobec 799 rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2021 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews