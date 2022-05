Centra handlowe nadal zajmują ważne miejsce w krajobrazie handlowym Polski, przede wszystkim dzięki atrakcyjności cenowej, różnorodności asortymentu, wygodzie zakupów i możliwości uzyskania osobistego doradztwa sprzedającego. Jednocześnie klienci oczekują od centrów handlowych zmian, m.in. poszerzenia propozycji rozrywki i gastronomii, zwiększenia różnorodności oferty między konkurencyjnymi galeriami oraz odpowiedzi na potrzebę kupowania w różnych kanałach, wynika z raportu „Przyszłość centrów handlowych”, opracowanego przez GfK i Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH).

„Choć dopiero otwieramy dyskusję na temat przyszłości handlu, już dziś wyraźnie widać, że kluczem do sukcesu będzie koncentrowanie się na kliencie i jego potrzebach. Jedną z nich jest zapewnianie pełnego i satysfakcjonującego doświadczenia zakupowego, niezależnie od kanału sprzedaży, czyli omnichannel. Klient może rozpocząć zakupy w jednej przestrzeni, a skończyć w innej. By się do tego dostosować, galerie handlowe muszą oferować kupującym jakościową obsługę, łatwość transakcji i coraz więcej rozwiązań, do których klienci przywykli, robiąc zakupy online. Jednocześnie centra muszą znaleźć nowy pomysł i format na gastronomię i rozrywkę w swoich przestrzeniach, czego oczekuje od nich ponad 50% respondentów” – powiedział dyrektor generalny PRCH Krzysztof Poznański podczas spotkania prasowego.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że centra handlowe są oceniane znacząco wyżej od innych kanałów za atrakcyjność cen, szerokość asortymentu, wygodę oraz kontakt ze sprzedawcą. W zależności od kategorii na centra handlowe wskazuje 26-30% badanych, podczas gdy drugi, alternatywny kanał sprzedaży otrzymał 15-20% wskazań. W pierwszych trzech kategoriach, na drugiej pozycji respondenci wskazali Allegro, a w kontekście porad sprzedawcy na małe, tradycyjne sklepy. W badaniu sprawdzono to na przykładzie zakupów w kategorii moda, która zajmuje ok. 50% powierzchni handlowej w galeriach.

Dużym wyzwaniem dla centrów handlowych jest jednak dopasowywanie oferty do lokalnego klienta i odróżnienie się od konkurencyjnych obiektów.

„Zarówno wśród najemców, jak i zarządców panuje opinia, że centra są do siebie podobne, a wynika to m.in. z małej liczby najemców, którzy na przestrzeni ostatnich lat decydowali się na otwieranie sklepów w centrach handlowych. Przełożyło się to na podobne skonstruowanie ofert centrów handlowych. Takie podobieństwo stanowi wyzwanie dla centrów – konkurują między sobą podobną ofertą i jednocześnie zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność innych kanałów, jak np. e-commerce czy parków handlowych” – czytamy w raporcie.

Dlatego oferta centrów powinna obejmować zarówno globalne brandy, jak i lokalnych przedsiębiorców, działających po sąsiedzku.

„Warto, aby zaskakiwała nowymi markami np. obecnymi dotychczas tylko online. Centra handlowe muszą też mieć pomysł na nieszablonową rozrywkę i gastronomię. Ważne są w tym aspekcie nietuzinkowa, wyróżniająca się oferta oraz atrakcyjny wygląd przestrzeni, np. odwoływanie się do atmosfery miasta lub dzielnicy, w której znajduje się centrum. Niezwykle istotna jest też współpraca z lokalnymi społecznościami i odpowiadanie na ich potrzeby oraz wyzwania współczesnego świata. Między innymi w zakresie dbania o środowisko, np. redukowania emisji gazów cieplarnianych, ograniczania zużycia energii i wody, zwiększania bioróżnorodności miast, czy wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego” – czytamy dalej.

Wśród wniosków z raportu czytamy również, że zarówno najemcy, jak i centra handlowe zdają sobie sprawę, że omnichannel jest koniecznością. Naturalnie centrum handlowe będące platformą skupiającą detalistów, ma w porównaniu z nimi ograniczone narzędzia do funkcjonowania w świecie online.

„Pojawiają się opinie, ze centrum handlowe musi być ze swoją komunikacją i ofertą tam, gdzie jest cyfrowy konsument. Dzieje się tak w przypadku sieci handlowych, które oferują swoje produkty w marketplacach, równolegle do rozwijania własnego kanału online. Nie należy zapominać, że możliwości omnichannelowe sieci handlowych zależą od skali działalności, a co za tym idzie centrum handlowe musi też wspierać swoją komunikacją mniejszych najemców. Niezmiennie celem marketingu centrum handlowego pozostanie generowanie jak najwyższego wskaźnika footfall” – podsumowano.

Udział centrów handlowych to dziś ok. 30% w handlu detalicznym w Polsce.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży. Jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu i usług. Działa od 2003 r.

Źródło: ISBnews