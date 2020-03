Operator biur elastycznych New Work zwiększy w tym roku zarządzaną powierzchnię do ponad 60 tys. m2, podała spółka. Duża część nowych inwestycji zostanie zlokalizowana w Polsce, gdzie firma pracuje nad 7 projektami.

„Jesteśmy obecni już w trzech polskich miastach – Warszawie, Krakowie i Łodzi. Obecnie pracujemy nad dodatkowymi siedmioma projektami zlokalizowanymi w Polsce, o łącznej powierzchni 20 tys. m2. Ten kraj jest najważniejszym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego planujemy tutaj dalsze inwestycje” – powiedział CEO i założyciel Hubert Abt, cytowany w komunikacie.

Firma zwraca uwagę, że ekonomia współdzielenia jest już obecna na rynku nieruchomości. Rozwój cyfryzacji sprawia, że klienci korporacyjni zwracają się ku elastycznym przestrzeniom biurowym. Ale nie wszędzie jest to jeszcze powszechne. Podczas gdy w Azji i Stanach Zjednoczonych ponad 90% największych najemców korzysta już z elastycznych rozwiązań biurowych, odsetek ten jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż znacznie niższy. Co to oznacza? Fala zmian pojawi się w naszym regionie już wkrótce. Według Abta nie ma wątpliwości co do tego, że właściciele nieruchomości muszą rezerwować od 15 do 20% swojej przestrzeni biurowej na takie rozwiązania. Po to, żeby sprostać przyszłym oczekiwaniom klientów.

New Work przypomina, powołując się na dane JLL, że w 2019 r. powierzchnia elastycznych biur w Polsce wyniosła 240 tys. m2. W 2019 r. 2,5% oferowanych w Warszawie powierzchni biurowych to te elastyczne.

„To niby nie wydaje się dużo, ale zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie biurowe będzie niesamowicie rosło. Wynika to z tego, w którą stronę podąża świat. Teraźniejszość i przyszłość stoi pod znakiem ekonomii współdzielenia i usług na żądanie” – prognozuje Abt.

W ciągu ostatnich 6 lat rok do roku New Work osiągał wzrost rzędu 100%. Firma ma w planach dalszą ekspansję. Także na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie i w Czechach, zakończono.

New Work jest dostawcą biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 2012 r. i zarządza powierzchniami biurowymi w pięciu krajach – Polsce (Warszawa, Kraków, Gdańsk i Łódź), na Węgrzech (Budapeszt, Budaors), w Czechach (Praga), Rumunii (Bukareszt) i Ukrainie (Kijów). To 20 lokalizacji o łącznej powierzchni 50 tys. m2.

Źródło: ISBnews