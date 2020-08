New Work uruchomił w Gdańsku ósmą lokalizację pod biura elastyczne, podała spółka. Gdańsk jest czwartym polskim miastem, w którym spółka udostępniła najemcom swoje usługi.

Nowy hub biurowy o docelowej powierzchni ponad 4 tys. m2 znajduje się na 4. piętrze budynku Neon, będącego częścią kompleksu Alchemia. Umowy na 40% powierzchni zostały już podpisane, podano.

„Trójmiasto dynamicznie się rozwija. Aglomeracja plasuje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem popytu na przestrzeń biurową. Sam Gdańsk jest miastem doskonale zlokalizowanym, położonym nad morzem i świetnie skomunikowanym z resztą kraju. Wysoki standard życia przyciąga młode rodziny, dlatego międzynarodowe firmy i inwestorzy tworzą tam swoje lokalne oddziały. Rynek nieruchomości jest stosunkowo młody i chłonny, ale bardzo dynamiczny. Gdańsk to już czwarte miasto, po Warszawie, Krakowie i Łodzi, w którym pojawiliśmy się ze swoją ofertą” – powiedział CEO i założyciel firmy New Work Hubert Abt, cytowany w komunikacie.

New Work oferuje najemcom elastyczne przestrzenie biurowe w Neonie, budynku należącym do kompleksu Alchemia. Do końca tego roku firmom zostanie udostępnionych ponad 4000 m2 powierzchni. Obejmie ona również centrum konferencyjne dostępne zarówno dla najemców Alchemii, jak i użytkowników zewnętrznych, podkreślono.

„Nasza oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mamy już podpisane umowy najmu na 40% powierzchni, kolejne są w trakcie zaawansowanych negocjacji. Klientom udostępniamy przestrzenie o wielkości od 11 do 80 m2, sale do spotkań, miejsca parkingowe, części

wspólne – m.in. strefy relaksu. Już wkrótce uruchomimy także sprzedaż wirtualnych biur w atrakcyjnych pakietach” – dodał team leader of Gdansk Operations w New Work Michał Galarski.

New Work jest jednym z liderów wśród dostawców biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma, która powstała w 2012 r., zarządza powierzchniami biurowymi w pięciu krajach – Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii i Ukrainie. Z usług firmy New Work korzysta m.in. LOT, Lufthansa i Tata.

