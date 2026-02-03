Na polskie rynki regionalne w tym roku trafi jedynie ok. 95 tys. m2 nowej powierzchni biurowej, z której niemal 1/3 to budynki, którym przesunięto terminy oddania do użytku, przewidują eksperci JLL. Nie należy również spodziewać się powrotu do wolumenów obserwowanych przed 2024 rokiem.

„Rynki regionalne w Polsce oferowały na początku 2026 r. łącznie 6,72 mln m2 biur. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami byliśmy świadkami rekordowo niskiego poziomu nowej podaży. W związku z wolniejszym wchłanianiem się powierzchni biurowej niektórzy deweloperzy decydowali się na opóźnienie rozpoczynania nowych inwestycji i skupiali się na pełnej komercjalizacji wcześniej ukończonych projektów. […] W ciągu ostatnich 12 miesięcy do użytku oddano jedynie 20 500 m2. Ukończono pięć małych biurowców w Krakowie, Poznaniu i Lublinie, a największym z nich był Stella Office w Krakowie o pow. 9900 m2” – czytamy w komunikacie.

Na początku 2026 r. w budowie znajdowało się 221 300 m2 powierzchni biurowej, z czego najwięcej w Poznaniu (75 200 m2), Krakowie (59 700 m2) i Katowicach (27 800 m2). Średnia wielkość biurowców, które wkrótce zasilą nową podaż w miastach regionalnych, to ok. 11 000 m2. Ponad 15% powierzchni budowanych biur jest zabezpieczone umowami przednajmu, a najwięcej takich kontraktów podpisane jest w Poznaniu (ponad 10 000 m2) i w Trójmieście (ok. 9000 m2). Ponadto, ok. 13 000 m2 jest budowane przez firmy na własny użytek.

Łączny popyt w 2025 r. osiągnął ponad 772 000 m2 (o ponad 8% więcej niż w 2024 r.), co jest najlepszym rezultatem w historii. Warto podkreślić, że ten rezultat nie opiera się wyłącznie na renegocjacjach – popyt netto sięgnął 48%, czyli ok. 370 000 m2. To wyraźny dowód na ożywienie rynku i powrót firm do bardziej aktywnego podejmowania decyzji dotyczących najmu, podkreślono.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kraków, gdzie wynajęto ok. 270 000 m2 – to rekord w historii tego rynku. Choć 63% podpisanych umów stanowiły tutaj odnowienia, tak wysoki wolumen transakcji pokazuje skalę aktywności najemców oraz dojrzałość krakowskiego rynku biurowego. Kolejny rekord padł także we Wrocławiu, gdzie wynajęto ok. 180 000 m2. Tak wysoki popyt napotyka jednak ograniczenie w postaci niskiej dostępności większych powierzchni w najlepszych lokalizacjach. W ciągu roku oddano do użytku rekordowo niską podaż w ostatnim dwudziestoleciu – jedynie 20 500 m2. Buduje się też niewiele, bo około 221 300 m2. Aktywność deweloperów skupiona jest głównie w Poznaniu i Krakowie.

„W ciągu ostatnich 12 miesięcy krakowski rynek biurowy jeszcze bardziej upodabniał się do warszawskiego. Podobnie jak w stolicy, obserwowaliśmy tam narastającą segmentację biur – w najlepszych, dobrze zlokalizowanych projektach czynsze rosły, w obiektach starszych, położonych z dala od centrum – pozostawały stabilne lub spadały. Także tu podaż nowoczesnych powierzchni biurowych jest bardzo niska, w związku z czym zainteresowane firmy muszą planować przeprowadzkę z dużym wyprzedzeniem. Przewidujemy, że w 2026 roku rozdźwięk pomiędzy Krakowem a pozostałymi rynkami regionalnymi będzie się jeszcze zwiększał, i to praktycznie pod każdym względem – wysokości stawek czynszowych, popytu i podaży nowych projektów” – powiedziała Head of Kraków Office JLL Polska Dorota Gruchała, cytowana w materiale.

W IV kwartale 2025 r. na rynkach regionalnych podpisano umowy najmu na ok. 250 000 m2 łącznie, co stanowiło 32% rocznego popytu. Wolumen transakcji dla roku oraz IV kw. były rekordowymi w historii. Na rynek powróciło zainteresowanie umowami nowymi i ekspansjami, których udział w rynku to 48%. Jednak kilkanaście największych transakcji na rynku (tych w przedziale między 10 000 m2 a 20 000 m2) było renegocjacjami. Wśród nich znalazło się m.in. odnowienie najmu przez Shell w Krakowie na ok. 23 000 m2. Z perspektywy sektorów działalności najemców najaktywniejsze były firmy z branż: IT (ponad 133 000 m2), usług profesjonalnych (ok. 125 000 m2) oraz produkcyjnych (120 000 m2).

Czynsze biurowe na rynkach regionalnych w 2025 r. kształtowały się w przedziale od 11,5 euro do 20 euro/m2/miesiąc. W ciągu roku odnotowano wzrost stawek za najlepsze nieruchomości w Krakowie (o 1,5 euro/m2/miesiąc), w Poznaniu (o 0,5 euro/m2/miesiąc) oraz niewielkie podwyżki we Wrocławiu i Łodzi. W pozostałych miastach czynsze utrzymały się na stabilnym poziomie. Istotną zmianą zaobserwowaną w 2025 r. była polaryzacja stawek w Krakowie. W centrum są już znacząco wyższe niż w bardziej oddalonych rejonach miasta, a różnica może wynosić nawet 6 euro/m2/miesiąc. Stanowi to jeden z dowodów rosnącej dojrzałości krakowskiego rynku biurowego, zakończono.

Źródło: ISBnews