W Polsce oddano do użytku ok. 130 tys. m2 powierzchni centrów handlowych w I poł. 2021 r. Łączna nowa podaż w br. powinna wynieść ok. 350 tys. m2 wobec ok. 270 tys. m2 w 2020 r., wynika z danych Colliers.

„W I poł. 2021 r. w Polsce oddano do użytku ok. 130 tys. m2 powierzchni centrów handlowych (63% w drugim kwartale). 10% tego wolumenu stanowiły rozbudowy. Tym samym, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec czerwca wyniosły ok. 12,2 mln m2. Oprócz pełnowymiarowych centrów handlowych, w Polsce przybywa małych parków i centrów zakupów codziennych, o powierzchni 2-5 tys. m2 Ich łączne zasoby szacowane są na ok. 1,98 mln m2 w ponad 700 obiektach” – czytamy w komunikacie.

Na koniec II kw. br. w budowie pozostawało ok. 385 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego 65% trafi na rynek prawdopodobnie w drugiej połowie roku. Obiekty handlowe budowane są przede wszystkim w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców (ponad 67% powierzchni). Większość powstającej powierzchni stanowią obiekty małe (5-10 tys. m2), o profilu „zakupów codziennych”. Biorąc pod uwagę projekty oddane do użytku oraz te w budowie z datą ukończenia w roku bieżącym, łączna nowa podaż w 2021 r. powinna wynieść ok. 350 tys. m2, osiągając tym samym wyższy poziom niż w 2020 r. (ok. 270 tys. m2), podano także.

„Popyt na powierzchnie handlowe w minionym półroczu zdominowany został przez sieci z sektora ekonomicznego, sklepy outletowe i dyskonty. Największym wydarzeniem na rynku było zamknięcie transakcji przejęcia 301 sklepów Tesco przez firmę Salling Group, właściciela sieci Netto. Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała sieć sklepów dyskontowych Pepco – w ofercie publicznej inwestorzy kupili prawie 92,5 mln akcji za niemal 3,7 mld zł” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews