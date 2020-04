W dobie epidemii koronawirusa deweloperzy musieli odwołać dni otwarte na realizowanych osiedlach i znacznie ograniczyć działalność biur sprzedaży. Ale Ronson Development znalazł sposób, by zaprosić klientów na wspólne zwiedzanie jednej ze swoich flagowych inwestycji, bez narażania niczyjego zdrowia. W środę, 8 kwietnia, ekipa dewelopera zorganizowała pierwszy Wirtualny Dzień Otwarty na warszawskim osiedlu Nova Królikarnia. Klienci przyjęli to rozwiązanie z dużym entuzjazmem – w relacji na żywo uczestniczyło momentami jednocześnie nawet 170 osób, a w ciągu zaledwie kilku godzin po jej zakończeniu została ona wyświetlona ponad 4 tysiące razy.

Dzięki transmisji live na fanpage’u Twoje własne M2, potencjalni nabywcy mogli wybrać się na spacer pomiędzy gotowymi budynkami, zwiedzić park przylegający do inwestycji, zajrzeć na budowę kolejnych etapów, a także na bieżąco zadawać pytania.

Próbując odnaleźć się w tej odmiennej rzeczywistości postanowiliśmy zaprosić naszych klientów na nową formułę spotkań: Wirtualne Dni Otwarte. W obecnej sytuacji trudno jest wybrać się na budowę albo do biura sprzedaży, a przecież wiele osób także teraz poszukuje własnego M. Postanowiliśmy więc, że pojawimy się z prezentacją inwestycji w domach naszych potencjalnych klientów dzięki relacji na żywo – mówi Karolina Bronszewska, marketing manager Ronson Development. – To pierwsze takie wydarzenie na polskim rynku mieszkaniowym i na pewno będziemy chcieli je powtórzyć także w innych naszych projektach. Będzie to dla klientów dobra okazja, by rozejrzeć się po osiedlach, zadać szczegółowe pytania i zobaczyć postępy w budowie – dodaje.

Domy w Novej Królikarni coraz bliżej ukończenia

Nova Królikarnia to najbardziej ekskluzywny projekt Ronson Development, położony u podnóża Skarpy Warszawskiej. Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego widzowie mieli okazję zajrzeć m.in. na budowę etapu osiedla, w skład którego wchodzi 18 segmentów o powierzchniach od 195 do 215 m2 z przestronnymi ogrodami. Zatopione w zieleni domy są połączeniem kameralnej zabudowy ze znakomitą lokalizacją i widokiem na jezioro.

Jak wyjaśnił podczas Wirtualnego Dnia Otwartego kierownik projektu, obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach, kończone są elewacje i rozpoczynają się nasadzenia zieleni. Do końca sierpnia przewidywane jest oddanie domów do użytku.

Obecnie realizowany jest także IV i V etap Novej Królikarni z odpowiednio 23 i 31 apartamentami zlokalizowanymi w kameralnych willach miejskich.

Sprzedaż mieszkań na odległość

Wirtualny Dzień Otwarty to kolejna propozycja Ronson Development dla klientów, którzy poszukują mieszkania w tych utrudnionych okolicznościach.

W ostatnich tygodniach bardzo zmieniliśmy organizację naszych sił sprzedażowych. Ze względów bezpieczeństwa, nie organizujemy klasycznych dni otwartych ani nie zapraszamy klientów i potencjalnych klientów do naszych salonów sprzedaży. Zachęcamy natomiast do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez wdrożony niedawno czat online – mówi Karolina Bronszewska.

Deweloper udostępnia widoki 3D mieszkań z propozycjami aranżacji, wirtualne spacery, a także zdjęcia i filmy z osiedli. Klienci mają możliwość zawarcia umowy rezerwacyjnej na odległość, poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanych dokumentów. Kancelarie notarialne, z którymi współpracuje Ronson, wdrożyły natomiast szczególne środki ostrożności, umożliwiając bezpieczne zawarcie umowy deweloperskiej.

