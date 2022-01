LPP uruchomi na Podkarpaciu kolejne fulfillment center, podała spółka. Budowa obiektu o powierzchni 69 000 m2 ma zostać ukończona we wrześniu 2022 r. Na początku listopada 2021 r. LPP podpisało umowę z Panattoni na wynajem tej

powierzchni.

Nowy magazyn pozwoli na zwiększenie dostępności asortymentu i sprawną obsługę klientów, a także zapewni synergię doskonałych warunków magazynowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przy jednoczesnym respektowaniu zasad zrównoważonego

rozwoju, podano.

Obiekt obejmować będzie magazyn o powierzchni 67 000 m2 oraz przestrzeń biurową liczącą 2 000 m2. Wybrana lokalizacja wpisuje

się w strategię rozwoju sieci logistycznej LPP, która pozwoli na sprawniejszą obsługę rynków ościennych, takich jak Ukraina, Węgry, Czechy, Niemcy, Słowacja, a w momencie dużego zapotrzebowania – częściowo również Polski.

„Podkarpackie to region znany z wysokiego poziomu inżynierii. Wraz z dynamicznie rozwijającymi się potrzebami LPP w zakresie badań i rozwoju w obszarze informatycznym, jak również automatyzacji logistyki i e-commerce, wybór regionu rzeszowskiego wydaje się być zatem doskonałą opcją. Decyzja o uruchomieniu nowego obiektu to także odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty naszych marek. Pomimo podjętych w ostatnim czasie działań usprawniających naszą sieć logistyczną, takich jak powiększenie fulfillment center w Rumunii czy wydzielenie magazynu zwrotowego i uruchomienie budowy nowego obiektu w Pruszczu Gdańskim, nadal widzimy potencjał do rozwoju w tym obszarze” – powiedział dyrektor ds. logistyki LPP Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Dodatkowa powierzchnia magazynowa umożliwi LPP realizowanie do 100 tys. zamówień dziennie oraz składowanie ponad 7 mln sztuk asortymentu. W strefie ze specjalnie dostosowanymi systemami informatycznymi zostaną wprowadzone nowatorskie operacje konsolidacji towaru ze sklepów stacjonarnych oraz magazynu. To rozwiązanie pozwoli na priorytetowe łączenie produktów pochodzących z salonów, potrzebnych do zrealizowania zamówienia złożonego przez klienta. W zwiększeniu wydajności pomoże też automatyczna linia przenośników w strefie pakowania na powierzchni blisko 5 tys. m2, połączona z sorterem wysyłkowym, umożliwiającym sortowanie na poszczególne regiony jednocześnie kilku tysięcy paczek na godzinę, wynika z materiału.

LPP od lat rozwija swoją globalną sieć zaopatrzenia i dystrybucji. Fulfillment center pod Rzeszowem jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju sprzedaży wielokanałowej spółki, której całkowita powierzchnia magazynowa po zakończeniu trwających inwestycji wyniesie już ponad 500 tys. m2, podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Źródło: ISBnews