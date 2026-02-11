Obroty w centrach handlowych w 2025 roku wzrosły o 2,1% r/r przy porównywalnym (-0,8% r/r) poziomie odwiedzalności, co potwierdza stabilną kondycję rynku, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Liderami wzrostów pozostają kategorie związane z usługami i spędzaniem wolnego czasu.

W skali całego 2025 roku najwyższe wzrosty obrotów odnotowały następujące kategorie:

Usługi: +10,6%

Restauracje i kawiarnie: +6,6%

Zdrowie i uroda: +5,9%

Rozrywka: +5,3%, wymieniono.

„Struktura wzrostów potwierdza widoczny już od jakiegoś czasu trend ewolucji centrów handlowych w stronę wielofunkcyjnych destynacji, w których oferta usługowa, gastronomiczna i rozrywkowa zwiększa wartość sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Największe wzrosty obrotów dotyczyły regionów: południowego, centralnego i wschodniego. Jeśli chodzi o aglomeracje, to największe wzrosty obrotów zanotowano w Krakowie, Warszawie i Białymstoku.

„Cały rok 2025 przyniósł kolejne potwierdzenie ewolucji centrów handlowych. Widać ją w dwucyfrowym wzroście obrotów w usługach (+10,6%) i wysokiej dynamice gastronomii oraz pozostałych kategorii związanych ze spędzaniem wolnego czasu i stylem życia. Fakt, że przy niewielkiej zmianie odwiedzalności (-0,8%) obroty zwiększyły się o 2,1%, świadczy o rosnącej efektywności sprzedaży i lojalności klientów. Należy mieć na uwadze, że branża obiektów handlowych obejmuje uzupełniające się sektory centrów i parków handlowych. Część codziennych potrzeb zakupowych klienci realizują w tej drugiej kategorii. Częstotliwość wizyt rozkłada się więc na coraz większą liczbę obiektów. W tym kontekście wynik footfall centrów handlowych należy uznać za satysfakcjonujący. Pracujemy nad podobnie miarodajną metodą mierzenia odwiedzalności w parkach handlowych. Jestem przekonana, że dane te wzmocniłyby tylko tezę o dobrej, stabilnej kondycji całej branży. Co do obrotów, mocna była zwłaszcza druga połowa roku (poza listopadem). Ich wzrost korelował ze spadającą inflacją. Wchodzimy w rok 2026 z przekonaniem, że rynek centrów handlowych jest dojrzały, przewidywalny i dobrze reaguje na potrzeby współczesnego konsumenta. Spodziewamy się, że będzie to czas intensywnej pracy nad istniejącą podażą – jej modernizacją i dopasowywaniem oferty starszych obiektów do zmieniających się oczekiwań klientów czy wymogów ESG” – podsumowała dyrektor zarządzająca PRCH Bogda Korolczuk, cytowana w materiale.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews