Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, wzrosła o 1,3% r/r w I kw. 2026 r., natomiast obroty w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 4,3%, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

W samym marcu obroty wzrosły o 4,1%, a odwiedzalność o 3,4% r/r. Na wyniki pozytywnie wpłynął m.in. jeden dodatkowy dzień handlowy (niedziela handlowa przed Wielkanocą) oraz zbliżające się święta wielkanocne, które przypadły na początek kwietnia. Klienci już pod koniec marca intensywniej odwiedzali centra handlowe z celem zakupów przedświątecznych, co potwierdza dobry wynik kategorii spożywczej, podano.

„W ujęciu kwartalnym obroty wzrosły o 4,3%, a odwiedzalność o 1,3% w porównaniu z I kw. 2025. Średnia wartość wizyty w centrum wzrosła o 3%. Pierwszy kwartał roku okazał się więc bardzo udany dla branży centrów handlowych. Oprócz wspomnianych powyżej czynników warto zwrócić uwagę na śnieżną zimę, która wydłużyła i wzmocniła popyt na odzież i akcesoria” – czytamy w komunikacie.

Najwyższe wzrosty obrotów odnotowały w I kw. następujące kategorie:

Usługi (+7,8%);

Restauracje i kawiarnie (+6,6%);

Rozrywka (+5,8%);

Zdrowie i uroda (+5,7%), wymieniono.

W podziale na wielkość obiektów handlowych obroty kształtowały się następująco:

Bardzo duże obiekty (>60 tys. m2) +5,2%,

Duże obiekty (40-60 tys. m2) +3,7%,

Średnie obiekty (20-40 tys. m2) +2,5%,

Małe i bardzo małe obiekty (5-20 tys. m2) +7,3%.

W ujęciu regionalnym największe wzrosty obrotów w I kw. 2026 r. odnotowano w regionach: centralnym (mazowieckie, łódzkie), wschodnim (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie) i północno-zachodnim (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie). Na poziomie aglomeracji wybiły się: Białystok, Poznań oraz Katowice, podano także.

„Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdza, że handel stacjonarny w kanale centrów handlowych jest w dobrej kondycji. Od kwietnia ubiegłego roku obroty w obiektach handlowych każdego miesiąca – z wyjątkiem listopada – są wyższe niż w odpowiadającym miesiącu roku poprzedniego, a odwiedzalność utrzymuje się na stabilnym poziomie. To dowód na to, że branża cieszy się niezmiennym zaufaniem klientów. Są oni przywiązani do zakupów w centrach handlowych, a co więcej, częściej przyjeżdżają z konkretną intencją zakupową. Stabilnym trendem jest również wysoka dynamika wzrostów dla kategorii usług, gastronomii i rozrywki – klienci szukają zaspokojenia potrzeb wykraczających poza typowo zakupowe i centra handlowe skutecznie im to umożliwiają” – zakończyła dyrektor zarządzająca PRCH Bogda Korolczuk, cytowana w materiale.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews