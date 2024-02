Odwiedzalność centrów handlowych była w 2023 r. o 4,6% wyższa rok do roku, wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Liczby pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Polacy chętniej niż rok wcześniej odwiedzali centra handlowe, a największy ruch obiekty odnotowały w grudniu.

„Wzrost odwiedzalności centrów handlowych przez klientów o 4,6% w 2023 r. to bardzo dobra wiadomość dla branży. Pomimo spowolnienia gospodarczego i wysokiej inflacji w ubiegłym roku Polacy jeszcze chętniej niż w 2022 r. korzystali z ofert centrów handlowych. Co istotne, wyniki PRCH Footfall Density Index, największego w Polsce cyklicznego badania odwiedzalności centrów handlowych, są bardzo miarodajne. Nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych nieprzerwanie od 16 lat czuwa międzynarodowy audytor PwC. Indeks obejmuje informacje

z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln m2, co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów kamer przepływy klientów w obiektach są analizowane z dokładnością aż do 98%” – powiedział prezes PRCH Krzysztof Poznański, cytowany w komunikacie.

Średnia odwiedzalność galerii handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, w 2023 r. wyniosła 10,8 osób miesięcznie. W 2022 r. wskaźnik ten był niższy i wynosił 10,3 osób na 1 m2 powierzchni najmu miesięcznie. To przełożyło się na 4,6% wzrost średniej odwiedzalności centrów handlowych w 2023 r., podano.

W każdym z miesięcy od stycznia do listopada 2023 r. z centrów handlowych korzystało więcej klientów niż w analogicznych okresach 2022 r. Jedynie w grudniu odnotowany został niewielki, bo półprocentowy, spadek w stosunku do grudnia poprzedniego roku. Bezpośredni wpływ na ten wynik miała mniejsza liczba dni handlowych, których w grudniu 2023 r. było 26, o 2 mniej niż w grudniu 2022 r. Niezmiennie jednak w skali roku grudzień był miesiącem, w którym Polacy najczęściej odwiedzali centra handlowe, podkreśla PRCH.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews