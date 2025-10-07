Oferta Develii oraz jej spółki zależnej NP 11 została wybrana w postępowaniu na zagospodarowanie obszaru w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, podała spółka. Koszt całości przedsięwzięcia to 1,38 mld zł brutto.

Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą: „Nowy Port 2030+”, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.



Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie obszaru przedsięwzięcia w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, położonej bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, w zakresie realizacji celów komercyjnych oraz budowy obiektów użyteczności publicznej.



„Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, wybrany partner prywatny będzie zobowiązany m.in. do wykonania na rzecz zamawiającego obiektów celu publicznego za wynagrodzeniem określonym w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także do nabycia od zamawiającego nieruchomości w celu ich komercyjnego zagospodarowania i zabudowy zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie” – czytamy w komunikacie.



Według operatów szacunkowych cena nieruchomości wynosi 175,57 mln zł brutto.

Zgodnie z ofertą konsorcjum koszt całości przedsięwzięcia, jakie ma być zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne (rozumiany jako suma kosztów zrealizowania obiektów celu publicznego i obiektów celu komercyjnego) wynosi 1 375,04 mln zł brutto.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

Źródło: ISBnews