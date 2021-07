Pierwotna oferta publiczna do 7,5 mln akcji nowej emisji spółki Cavatina Holding rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 50 zł, podano w suplemencie do prospektu. Oznacza to, że oferta będzie miała wartość do 375 mln zł.

„Cavatina Holding zamierza wyemitować łącznie nie więcej niż 7,5 mln akcji i pozyskać z emisji 375 mln zł. Transakcja obejmuje wyłącznie emisję nowych akcji. Przewidywany free float po przeprowadzeniu oferty przy założeniu objęcia wszystkich akcji wyniesie 30,12%” – czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Budowa księgi popytu potrwa od 1 do 8 lipca, a inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje spółki w dniach 5-8 lipca. Na 8 lipca zaplanowano publikację ceny emisyjnej. Informacje o ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz o podziale walorów na transze mają zostać opublikowane najpóźniej w dniu ustalenia ceny akcji oferowanych, podano w prospekcie.

Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych mają odbyć się 9-13 lipca. Przydział akcji zaplanowano na 15 lipca, a debiut na GPW – około dwa tygodnie później.

Globalnymi współkoordynatorami oraz współprowadzącymi księgę popytu są mBank i Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu jest Biuro Maklerskie Pekao. W skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie mBanku, Biuro Maklerskie Pekao, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski BOŚ.

„Jesteśmy największym polskim deweloperem biurowym z powodzeniem konkurującym z międzynarodowym gigantami na atrakcyjnym rynku deweloperskim. Wiodącą pozycję osiągnęliśmy w zaledwie kilka lat, cały czas konsekwentnie rozbudowując nasz zdywersyfikowany portfel projektów. Nasz model biznesowy, integrujący kluczowe procesy w ramach deweloperskich projektów inwestycyjnych, pozwala maksymalizować stopy zwrotu z poszczególnych projektów i zapewnia nam unikalność na tle innych spółek deweloperskich, również aktywnych w segmencie komercyjnym” – powiedział prezes Rafał Malarz, cytowany w komunikacie.

Spółka planuje pozyskać z emisji nowych akcji 375 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności, zgodnie z priorytetami wydatkowania:

do 85 mln zł na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu na których zrealizowany zostanie projekt biurowo-usługowy Quorum A i B o łącznej powierzchni najmu 69 tys. m2. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową zakup zostanie dokonany przez spółkę w 100% zależną od Cavatina Holding. do 291 mln zł na realizacje inwestycji biurowo-usługowych Global Office Park A1 i A2 w Katowicach, Palio Office Park B i C w Gdańsku, Ocean Office Park B w Krakowie oraz Quorum A, B i D we Wrocławiu. Alokacja pozyskanej kwoty do poszczególnych projektów będzie uzależniona od postępów komercjalizacji i dostępności alternatywnych źródeł finansowania. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową, nakłady będą ponoszone przez spółki w 100% zależne od Cavatina Holding.

Pozostałe środki, w zależności od rezultatu oferty, mogą zostać przeznaczone na spłatę pożyczek udzielonych przez jedynego akcjonariusza spółki.

„Koncentrujemy się na dużych biurowych projektach wyróżniających się unikalną architekturą, ponadprzeciętną jakością i designem, zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich. Konsekwentna realizacja strategii przekłada się na solidne wyniki finansowe, z ponadprzeciętnymi marżami, zdrową strukturę finansowania i efektywną reinwestycję kapitału w realizację kolejnych projektów” – dodał prezes.

Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów. Kluczowym celem strategicznym grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 GLA portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania), podano także.

W 2020 r. przychody z najmu i aranżacji grupy wzrosły o 68,1% r/r do 59 mln zł, a wpływy ze sprzedaży projektów zwiększyły się o 599% r/r do 556,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 17% r/r do 246,5 mln zł.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

Źródło: ISBnews