Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, warta ok. 46 mln zł brutto, (ok. 40 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury szpitalnej, podał Unibep. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w II kwartale 2026 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews