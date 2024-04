Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, warta ok. 105,9 mln NOK netto w wersji podstawowej (ok. 38,7 mln zł netto) oraz ok. 120,1 mln NOK netto w wersji uwzględniającej roboty dodatkowe, które mogą zostać zlecone (ok. 44,0 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu norweskiej Gminy Tromso na realizację w technologii modułowej dwukondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 26 mieszkań komunalnych dla uchodźców, podał Unibep. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w I kwartale 2025 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews