P.A. Nova spodziewa się, że jeśli nie nastąpi jesienny lockdown w handlu, może odnotować ponad 20 mln zł zysku netto w br., poinformował prezes Tomasz Janik. Szacuje również przychody w segmencie budowlanym na ok. 120 mln zł w 2021 r. i widzi szansę ich zwiększenia do 140-150 mln zł w 2022 r.

„Zysk netto za I półrocze stanowi już 3/4 zysku za okres 2020 r. Jeżeli nie będzie znaczących obostrzeń w zakresie funkcjonowania obiektów handlowych, to spodziewamy się, że ten zysk wyniesie ponad 20 mln zł na koniec roku, ale to jest obarczone sporym ryzykiem ewentualnego lockdownu” – powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

„Przychody w segmencie budowlanym powinny wynieść ok. 120 mln zł, czyli o 20-25% więcej niż w ubiegłym roku, to wynika z już zawartych umów” – dodał.

W I półroczu spółka miała 11,4 mln zł zysku netto wobec 6,8 mln zł rok wcześniej i 15,7 mln zł w całym 2020 r. Przychody wyniosły 89,9 mln zł, w tym 54,9 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży usług budowlanych,deweloperskich i projektowych (rok wcześniej odpowiednio: 71 mln zł, w tym segment budowlany: 36,1 mln zł).

Prezes widzi szansę, by w przyszłym roku przychody w segmencie budowlanym wzrosły do 140-150 mln zł.

„Na przyszły rok mamy zabezpieczone ok. 40 mln zł [backlogu], biorąc pod uwagę również nasze inwestycje. Biorąc pod uwagę, że my szybko pozyskujemy nowe kontrakty i szybko je realizujemy, to te 40 mln zł na przełomie września i października daje nam możliwości zrealizowania planowanych 140-150 mln zł, jeżeli te kontrakty będziemy pozyskiwali efektywnie” – powiedział prezes.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miała 161,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

