P.A. Nova negocjuje zakup działki pod drugi projekt mieszkaniowy w Niemczech, na ok. 4 tys. m2 PUM, poinformował prezes Tomasz Janik.

„Do tej pory zrealizowaliśmy dwie inwestycje zagraniczne. Jedna była w formule generalnego wykonawstwa budowa obiektu przemysłowego, a druga – osiedla mieszkaniowego jako deweloper. Wiemy już, że nie będziemy zainteresowani podejmowaniem za granicą – mam na myśli rynek niemiecki, o innych na razie nie myślimy – budów jako generalny wykonawca, ale w tej chwili rozważamy inwestycję jako deweloper mieszkaniowy. Te projekty dają w Niemczech nawet wyższe stopy zwrotu niż u nas” – powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że chodzi o inwestycję o skali ok. 4 tys. m2 PUM i wartości 10-15 mln euro.

„Jesteśmy w negocjacjach dotyczących zakupu gruntu pod taką inwestycję, ale one jeszcze nie są sfinalizowane. To jest ok. 1 ha, który pozwoliłby na zrealizowanie ok. 4 tys. m2 PUM” – dodał Janik.

Pierwsza inwestycja mieszkaniowa spółki w Niemczech została zrealizowana w Bad Staffelstein.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miała 161,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews