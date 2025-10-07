P.A. Nova liczy, że w I połowie przyszłego roku sprzeda park handlowy w Nysie, w przypadku którego prowadzi zaawansowane negocjacje, i przynajmniej jeden z trzech obiektów handlowych z kategorii DIY (markety budowlane), poinformował prezes Tomasz Janik. Spółka chce też wrócić do projektu mieszkaniowego w Przemyślu około połowy 2026 r.

„W najbliższym czasie koncentrujemy się na dokończeniu projektów, które mamy rozpoczęte, czyli w tej chwili to jest Nysa. Mamy w przygotowaniu cztery parki handlowe, chcemy wrócić do mieszkaniówki w Przemyślu, chcemy zakończyć sprzedażą projekt w Nysie w I kw. 2026 i przynajmniej jeden obiekt DiY [sprzedać] do II kw. 2026 r.” – wymienił Janik podczas konferencji prasowej.

Dodał, że park handlowy w Nysie ma wyznaczony termin otwarcia pod koniec listopada br.

„Będziemy walczyć dalej, żeby na przełomie roku uzyskać zamienne pozwolenie na budowę i wrócić z możliwością budowy gdzieś w połowie przyszłego roku” – powiedziała wiceprezes Ewa Bobkowska o projekcie mieszkaniowym spółki i przypomniała, że obejmuje 138 lokali w 3 budynkach w Przemyślu.

Spółka oceniła, że rynek parków handlowych w Polsce zbliża się do nasycenia.

„W mojej opinii rok 2026 i 2027 to jest jeszcze rynek parków handlowych, dlatego my się mocno rozglądamy za zleceniami i inwestycjami poza parkami handlowymi, które za chwilę będą nasycone i już następuje w niektórych miastach kanibalizm” – powiedziała Bobkowska.

„Współpracujemy też z sieciami DIY i liczymy,, że współpraca w tym segmencie będzie nam się dalej rozwijać” – dodał Janik w kontekście „wyczerpania się” rynku parków handlowych.

Zarząd ocenił też, że marża kontraktów budowalnych w segmencie generalnego wykonawstwa w latach 2025-2026 może być o ok. 2 pkt proc. niższa niż jeszcze dwa lata temu i 5-6% „byłoby sukcesem”, podczas gdy wcześniej było osiągalne 7-8%.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miała 284 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews