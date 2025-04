P.A. Nova spodziewa się w tym roku wyższych przychodów w segmencie generalnego wykonawstwa – o co najmniej 20-25% r/r oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży obiektów własnych do ok. 90-100 mln zł, poinformował prezes Tomasz Janik. W segmencie budowlanym spółka chce zwiększyć rentowność do 6-7% w 2025 r.

„Nasz portfel na 2025 r. jest wypełniony na poziomie całych przychodów 2024 r. […]. Wiemy już dziś, że przychody w tym segmencie będą co najmniej o 20-25% wyższe niż w zeszłym roku. Liczymy, że jeszcze nam się uda do tego koszyka 2-3 kontrakty dorzucić” – powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że w 2023 r. rentowność segmentu wynosiła 6-7%, następnie spadła do 4-5% w ub.r., a w tym roku spółka „chce wrócić do rentowności na poziomie 6-7%”.

W segmencie deweloperskim P.A. Nova liczy na sprzedaż dwóch obiektów.

„Zaplanowane na ten rok mamy dwie transakcje i prowadzimy rozmowy w zakresie dwóch obiektów. W związku z tym, jeśli chodzi o segment deweloperski, [w zakresie] przychodów ze sprzedaży powinniśmy uzyskać parametry lepsze niż w 2024 r. i zbliżone do roku 2023” – wskazał.

„Zakładamy, że w 2025 r. w naszych przychodach powinny znaleźć się wpływy ze sprzedaży dwóch obiektów o wartości między 90-100 mln zł” – powiedział także.

Wcześniej przypomniał, że w 2024 r. spółka zamknęła sprzedaż jednego obiektu w ramach segmentu deweloperskiego: w Płocku o wartości niecałych 50 mln zł.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miała 284 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews