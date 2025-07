Panattoni uruchomiło nową, strategiczną inicjatywę, polegającą na rozwoju centrów danych w Europie, Wielkiej Brytanii, Indiach i na Bliskim Wschodzie, poinformował prezes Robert Dobrzycki. W komentarzu dla ISBnews dodał, że Polska zdecydowanie jest wśród krajów, w których firma jest gotowa rozwijać tego typu inwestycje.

„To nowy, istotny rozdział w historii Panattoni. Centra danych to dziś kluczowa infrastruktura nowoczesnej gospodarki – a my budujemy platformę klasy światowej, aby je dostarczać” – powiedział Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

„Chcemy budować centra danych na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni – to jeden z naszych priorytetów biznesowych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na tego typu obiekty. Polska absolutnie jest wśród krajów, w których jesteśmy gotowi rozwijać tego typu inwestycje. Mamy nowy zespół ekspercki z olbrzymim doświadczeniem, który realizował inwestycje na całym świecie. Budowa data center to wymagający proces, zwłaszcza pod względem energetycznym i technologicznym. Do tej pory tego typu inwestycje stanowiły dopełnienie naszego biznesu podstawowego i były nadzorowane przez działy związane z logistyką, e-commerce czy produkcją. Teraz, mając wyspecjalizowany zespół, możemy szybko i skutecznie reagować na zapotrzebowanie inwestorów – również w Polsce” – dodał prezes w komentarzu dla ISBnews.

Deweloper podał, że nowy projekt zyskał wsparcie czterech doświadczonych specjalistów, którzy dołączyli do firmy.

„Nowym zespołem Panattoni ds. centrów danych kierować będzie Richard Wellbrock, który dołączył do firmy jako managing director, Data Centres. Ma on ponad 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, w tym prawie 20 lat w zakresie rozwoju centrów danych. Ostatnio pełnił funkcję chief commercial officer w Colt Data Centre Services (DCS), jednym z wiodących globalnych operatorów centrów danych. Odegrał kluczową rolę w realizacji kampusów centrów danych gotowych na potrzeby AI w Europie i Azji, wspierając rozwój firmy z 100 MW do 1 GW mocy IT, m.in. w ramach wspólnego przedsięwzięcia o wartości 1,5 mld dolarów z Mitsui” – czytamy dalej.

Do Richarda Wellbrocka w Panattoni dołączyli: Nick Parker na stanowisku head of capital deployment, Data Centres, John Belton jako head of development, Data Centres oraz Paul Terry, infrastructure director, Data Centres, wymieniono.

Ekspansja Panattoni w obszarze centrów danych to rozwinięcie dotychczasowych kompetencji spółki w budowie nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej – deweloper dostarczył już ponad 23 mln m2 w całej Europie, przypomniała spółka.

Panattoni jest jednym z największych na świecie prywatnych deweloperów nieruchomości przemysłowych i od momentu rozpoczęcia działalności w 2005 r. jest liderem w Europie.

Źródło: ISBnews