Panattoni rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert, a inwestycja, w ramach której powstaną dwie hale o łącznej powierzchni 208 tys. m2 i wartości 500 mln zł, będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju, podało Panattoni.

Z nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługiwana zarówno sieć sprzedaży stacjonarnej, jak i kanał e-commerce Media Expert. Sprzyja temu położenie w centrum Polski, w pobliżu głównych arterii transportowych (A1, A2, S8 i S14), co pozwoli na sprawną dystrybucję towarów w skali ogólnopolskiej, podano.

„Rozpoczynamy budowę strategicznej inwestycji, która w kolejnych latach będzie miała istotny wpływ na rozwój rynków e-commerce i omnichannel w Polsce. Projekt realizowany jest w formule BTO [built-to-own] – na własność klienta […] Dzięki tej realizacji łączna powierzchnia, jaką zbudowaliśmy dla Media Expert w Polsce Centralnej, przekroczy już pół miliona metrów kwadratowych” – powiedział Partner w Panattoni Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

Kompleks dla Media Expert przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Znajdą w nim zastosowanie nowoczesne rozwiązania proekologiczne – m.in. energooszczędne instalacje, panele fotowoltaiczne oraz systemy pozwalające ograniczyć zużycie wody. Powstaną tereny zielone oraz infrastruktura dla samochodów elektrycznych i rowerzystów.

Media Expert jest dystrybutorem sprzętu w segmencie RTV i AGD z ponad 600 sklepami stacjonarnymi oraz właścicielem sklepu internetowego MediaExpert.pl.

Panattoni jest jednym z największych na świecie prywatnych deweloperów nieruchomości przemysłowych i od momentu rozpoczęcia działalności w 2005 r. jest liderem w Europie.

Źródło: ISBnews