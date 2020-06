Panattoni rozpoczyna budowę obiektu w formule BTS dla Phoenix Contact E-Mobility, podała spółka. Obiekt powstanie na terenie Parku Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, co ułatwi najemcy współpracę z jednostkami naukowymi oraz zapewni dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry. Budynek zostanie oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 roku i zostanie przystosowany do pracy 330 osób.

„Deweloper dostarczy 14 966 m2 powierzchni, która obejmie 986 m2 biur oraz 13 980 m2 części przemysłowo-magazynowej. W jej ramach najemca otrzyma m.in. 111 m2 kompresorowni, 627 m2 przestrzeni testowej, czy 67 m2 pompowni. Powierzchnia produkcyjna zostanie dostosowania do nowoczesnych rozwiązań klienta – będzie wyposażona w zaawansowane szynoprzewody oraz posadzkę przemysłową typu ESD. W budynku Phoenix Contact E-Mobility będzie produkować nowoczesną technologię ładowania samochodów elektrycznych typu ‚High Power Charging’. Produkowane podzespoły eksportowane będą do ponad 10 krajów Europy Zachodniej” – czytamy w komunikacie.

„Dysponując szerokim portfolio lokalizacji, docieramy zarówno do firm chcących być bliżej pracownika, jak i klienta. Obecna współpraca pokazuje, że nasze obiekty gwarantują także łatwy dostęp do regionalnych ośrodków badawczych i naukowych oraz jednocześnie do wykwalifikowanej kadry pracowniczej” – podkreślił managing director BTS Group z Panattoni Marek Foryński, cytowany w materiale.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie.

Źródło: ISBnews