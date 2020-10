Polskie Domy Drewniane (PDD) podpisały umowę na zakup gruntu w Środzie Śląskiej o łącznej powierzchni 157 tys. m2, podała spółka. Powstanie tam osiedle mieszkaniowe z ponad 800 lokalami w zabudowie wielorodzinnej.

„Środa Śląska to nieprzypadkowy wybór na powstanie pierwszego w Polsce wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego budowanego w technologii drewnianej. Duża skala i całościowe podejście do inwestycji pozwolą na stworzenie przemyślanej zabudowy z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Mieszkańcy nowo powstałego osiedla mogą liczyć na to, że wprowadzą się do przyjaznych, zdrowych mieszkań, zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie, przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu” – powiedział prezes PDD Tomasz Szlązak, cytowany w komunikacie.

Z analiz PDD wynika, że na zakupionym obszarze powstanie osiedle składające się z ok. 27 czterokondygnacyjnych budynków, z ok. 800 lokalami mieszkalnymi (ok. 40 tys. PU). Spółka planuje budowę mieszkań o różnej powierzchni użytkowej. Ostateczna wielkość poszczególnych lokali zostanie ustalona po wcześniejszej analizie potrzeb lokalnej społeczności, podkreślono.

Montaż pierwszych budynków w Środzie Śląskiej w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego planowany jest na I połowę 2022 roku.

Polskie Domy Drewniane S.A. (PDD) to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych. Spółka została powołana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. PDD rozpoczęła działalność w 2019 roku.

Źródło: ISBnews