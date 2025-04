Pekabex Bet, spółka zależna Pekabexu, podpisała z MDR Sochaczew dwie umowy na wybudowanie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w Sochaczewie przy ul. Osiedle Kolejowe i przy ul. Łuszczewskich, podał Pekabex. Wartość umów to odpowiednio ok. 2% i ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Termin zakończenia obu inwestycji to 6 listopada 2026 roku.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 728 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews