Pekabex Bet – spółka zależna Pekabeksu – zawarł z Imperial Tobacco Polska (ITPL) umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, stanowiącą dobudowę do istniejącego budynku produkcyjnego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie zakładu ITPL w Jankowicach k. Poznania, podał Pekabex. Prace mają zostać zrealizowane w terminie 7 września 2025 r. – 14 września 2026 r. Wartość Umowy stanowi ok. 3% przychodów grupy Pekabex za 2024 r.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 728 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews