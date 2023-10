Pekabex aktualnie rozpoczyna inwestycję w fabryce w Mszczonowie wartą 15-20 mln zł (lub nieco mniej), która ma przyczynić się do zwiększenia mocy w zakresie prefabrykacji mieszkań i domów, wynika ze słów prezesa Roberta Jędrzejowskiego. Drugą inwestycję w tym obszarze, większą pod względem nakładów finansowych, spółka zamierza rozpocząć pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r.

„Obecnie szacuję, że nasze moce wynoszą między 5 a 7 tys. mieszkań, średnich po 50 m2. W tej chwili ruszamy z planem inwestycyjnym, który pozwoli nam zwiększyć te moce o co najmniej 5 tys. mieszkań, tak, że przekroczymy 10 tys. mieszkań lub domów. […] W takim przypadku to by było już ponad 5% rynku w Polsce. I to będzie tworzyło już jakąś masę krytyczną, gdzie inni użytkownicy będą zmuszeni […] zacząć budować tak, jak my proponujemy” – powiedział Jędrzejowski podczas konferencji prasowej.

Pierwsze inwestycje, jakie planuje spółka w ramach tego planu będą przeprowadzone w zakładach w Mszczonowie i Bielsku-Białej.

„Ta w Mszczonowie już powoli rusza, inwestycja w linię paletową do ścian. To będzie inwestycja na bazie w dużej mierze naszej własnej technologii, z kupnem komponentów” – powiedział prezes.

„Jeśli chodzi o Mszczonów – to nie będzie duży wydatek. Robimy to bardzo rozsądnie, tam jest już gotowa hala […] To jest kwota między […] 15 a 20 mln zł, jeśli będziemy oszczędzać, to może troszkę mniej” – dodał.

Jędrzejowski wyjaśnił, że inwestycja w Bielsku-Białej „będzie większa, bo hale są do wybudowania”. Poinformował, że może ona ruszyć najwcześniej za rok, także ze względów formalnych.

„Albo ruszymy z tą inwestycją w przyszłym roku, albo nawet początek roku 2025” – powiedział.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, dwóch w Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) i Bielsku Białej oraz w zakładzie w Niemczech. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews