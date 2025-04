Philip Morris Polska Distribution – spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI) – ogłosiła zakończenie inwestycji o wartości blisko 1 mld zł w modernizację fabryki w Krakowie. Dzięki tej inwestycji fabryka PMI na krakowskich Czyżynach produkuje wkłady tytoniowe do najnowszego systemu podgrzewania tytoniu, który trafia do sprzedaży w Polsce.

Do produkcji wkładów wykorzystywany jest tytoń pochodzący z polskich upraw. Inwestycja w Krakowie pozwoliła na utworzenie ponad 300 nowych stanowisk pracy, podkreślono.

„Modernizacja krakowskiej fabryki PMI objęła m.in. budowę nowych linii do produkcji wkładów tytoniowych do podgrzewania w urządzeniach IQOS ILUMA, w tym w najnowszej ich generacji – IQOS ILUMA i, którą firma PMI wprowadza właśnie do Polski. Wkłady produkowane w Krakowie trafiają już na rynek polski oraz rynki międzynarodowe – są eksportowane do państw UE i Azji, w tym m.in. do Japonii, gdzie w 2014 r. odbyła się globalna premiera urządzeń IQOS” – czytamy w komunikacie.

W 2016 r. PMI, jako pierwsza i nadal jedyna firma w branży tytoniowej, ogłosiła stopniowe wygaszanie produkcji papierosów, skupiając się na tworzeniu produktów bezdymnych o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z dalszym paleniem, podkreślono w materiale.

„Wygaszamy papierosy w skali globu i robimy to najszybciej w całej branży tytoniowej. Od pojawienia się IQOS zmniejszyliśmy aż o 28% wolumen papierosów wprowadzanych przez nas na globalny rynek. Teraz nasza fabryka w Krakowie dołącza do grona zakładów stojących na czele naszej globalnej transformacji. Z producenta papierosów stajemy się firmą tworzącą produkty bezdymne” powiedział prezes Philip Morris International na region Europy Północno-Wschodniej Michał Mierzejewski, cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy jednym z największych amerykańskich inwestorów nad Wisłą. Zainwestowaliśmy tu łącznie już ponad 27 mld zł. Jesteśmy największym podatnikiem i pracodawcą w naszej branży. Dajemy zatrudnienie ponad 7 tysiącom osób w kraju. Stawiamy na Polaków: Polacy są najliczniejszą europejską nacją w globalnych strukturach firmy, a co 12-ty menedżer zatrudniony w PMI ma polski paszport. Wreszcie, to innowacyjne rozwiązania polskich inżynierów z Radomia oraz pionierskie badania polskich naukowców sprawiły, że bezdymna transformacja naszego biznesu nabrała nowego tempa” – wskazał Mierzejewski.

Opracowanie wkładów tytoniowych do podgrzewania w IQOS było możliwe dzięki współpracy PMI z polskimi inżynierami z firmy International Tobacco Machinery (ITM) z siedzibą w Radomiu, którzy stworzyli nowoczesne maszyny do produkcji nowego rodzaju wyrobów. To m.in. dzięki współpracy z PMI oraz innymi firmami z branży, radomska ITM przez lata była krajowym liderem w liczbie uzyskanych patentów, podkreślono też w informacji.

„Firma PMI zainwestowała już ponad 14 mld USD w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację produktów bezdymnych, które stanowią mniej szkodliwą alternatywę w porównaniu z dalszym paleniem papierosów. W tym celu firma zatrudnia ok. 1500 naukowców, inżynierów oraz specjalistów z różnych dziedzin. Produkty bezdymne PMI są obecnie dostępne na 95 rynkach na świecie i doczekały się ponad 500 recenzowanych publikacji w periodykach naukowych” – napisano też w komunikacie.

Flagowym urządzeniem firmy PMI jest system podgrzewania tytoniu IQOS. Najnowsza generacja urządzenia, IQOS ILUMA i, właśnie debiutuje w Polsce.

„Nasz kierunek jest jasny: odchodzimy od papierosów tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Stajemy się firmą napędzaną przez nowe technologie. Jesteśmy nie tylko największym podatnikiem w branży tytoniowej w Polsce. Co roku płacimy nad Wisłą większy CIT niż czołowe, globalne koncerny technologiczne. IQOS to przełomowa technologia, która dała branży tytoniowej impuls do zmiany” – powiedział prezes i dyrektor zarządzający Philip Morris Polska Can Kuterdem.

Wkłady do najnowszej generacji urządzeń IQOS ILUMA i powstają w krakowskiej fabryce PMI.

„Fabryka PMI w Krakowie, jako jedna z naszych trzech fabryk na świecie, produkuje dziś dwa rodzaje wkładów tytoniowych do podgrzewania. Jedne są przeznaczone dla podgrzewaczy tytoniu IQOS ILUMA, z myślą o rynku polskim, ale też o rynkach europejskich i azjatyckich, jak np. Japonia. Zaopatrujemy też rynek ukraiński. Drugi rodzaj to wkłady do podgrzewaczy tytoniu BONDS, kierowane głównie do pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji” – powiedział dyrektor zarządzający krakowskiej fabryki Philip Morris Polska Carlo Serpentino.

Inwestycja w Krakowie pozwoliła utworzyć ponad 300 nowych, wyspecjalizowanych stanowisk pracy w fabryce, w tym dla 285 ekspertów i wysokiej klasy specjalistów – inżynierów, mechaników czy operatorów. Nowe linie produkcyjne są w stanie wyprodukować nawet do 11 mld sztuk wkładów tytoniowych do podgrzewania w skali roku, dodał Serpentino.

„IQOS nie jest produktem wolnym od ryzyka i dostarcza nikotynę, która jest uzależniająca. Urządzenie kierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich, które w przeciwnym wypadku nadal paliłyby papierosy lub używały innych wyrobów z nikotyną” – zaznaczono też w informacji.

godnie ze stanem na 31 grudnia 2024 r. produkty bezdymne firmy PMI są dostępne w sprzedaży na 95 rynkach, a PMI szacuje, że około 38,6 mln dorosłych na całym świecie używa bezdymnych wyrobów PMI. Przychody z wyrobów bezdymnych stanowiły około 39% globalnych przychodów netto PMI w 2024 r., wskazano także.

