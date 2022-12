Polski Holding Nieruchomości i jego spółka zależna PHN SPV 35 podpisały umowę joint venture z EU Industrial Club IV SCSp, wchodzącą w skład grupy Hillwood, w sprawie budowy hali logistyczno-magazynowej o pow 220 tys. m kw. w Zgorzelcu, podała spółka.

„Od kilku lat Grupa PHN konsekwentnie prowadzi działalność w sektorze logistycznym. Dysponujemy atrakcyjnymi gruntami z potencjałem logistycznym zlokalizowanymi w całej Polsce. Mając na uwadze dotychczasową owocną współpracę, postanowiliśmy po raz kolejny połączyć z Hillwood naszą wiedzę i doświadczenie w celu realizacji parku logistycznego w Zgorzelcu. Podpisanie umowy JV to pierwszy krok w procesie inwestycyjnym i liczymy na to, że przyszli najemcy docenią jego potencjał i atrakcyjną lokalizację – powiedział członek zarządu ds. rozwoju PHN Piotr Przednowek, cytowany w komunikacie.

Na mocy zawartej umowy EU Industrial Club IV SCSp nabędzie 50% udziałów w spółce PHN SPV 35, która będzie realizowała projekt joint venture, pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podano.

Park logistyczny w Zgorzelcu to już kolejny wspólny projekt PHN i Hillwood. W ramach wcześniejszej współpracy także w formule joint venture, zrealizowano projekty magazynowe w Parzniewie o powierzchni ok. 50 tys. mkw. i w Świebodzinie o powierzchni ok. 10 tys. mkw.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews