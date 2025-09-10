Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 11,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 48,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 38,8 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 69,3 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 76,2 mln zł rok wcześniej, przychody z działalności deweloperskiej 32,1 mln zł wobec braku przychodów rok wcześniej, a przychody z działalności budowlanej 88,7 mln zł vs 82,2 mln zł.

W I poł. 2025 r. spółka miała 174,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 74,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 138,3 mln zł w porównaniu ze 147 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej to odpowiednio 83,1 mln zł wobec 1,3 mln zł, a przychody z działalności budowlanej 181,9 mln zł vs 133,5 mln zł.

Zysk EBITDA sięgnął 144,8 mln zł wobec 2,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 87,8 mln zł wobec 66,1 mln zł zysku rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2025 r. Grupa PHN osiągnęła przychody operacyjne na poziomie 429,1 mln zł, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym czasie zysk netto [ogółem] wyniósł 174,2 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2024 r. Grupa PHN odnotowała stratę w wysokości 76 mln zł. Skorygowana EBITDA Grupy PHN w pierwszym półroczu 2025 r. uległa znaczącej poprawie, osiągając 87,8 mln zł, w porównaniu do 66,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co potwierdza wzrost efektywności operacyjnej oraz skuteczną realizację przyjętej strategii” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W segmencie działalności deweloperskiej przychody ze sprzedaży wyniosły 83,1 mln zł, w porównaniu do 1,3 mln zł osiągniętych w pierwszym półroczu 2024 r. Tak znaczący wzrost wynika z zakończenia realizacji projektów deweloperskich, czego efektem było przekazanie nabywcom lokali mieszkalnych w ramach trzech inwestycji: KOLEJ NA 19 w Warszawie, Osiedle ŁAN we Wrocławiu oraz Osiedle Olimpijczyk II w Łodzi, wyjaśniono.

„Wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2025 r. potwierdzają stabilną kondycję Grupy PHN oraz skuteczność realizowanej strategii 'Nowy Start’. Wyraźna poprawa wyników finansowych, w połączeniu z dynamiczną realizacją programu inwestycyjnego, dowodzi, że konsekwentnie budujemy wartość dla naszych akcjonariuszy i partnerów biznesowych, jednocześnie umacniając pozycję Grupy PHN na rynku nieruchomości. Osiągnięty w pierwszym półroczu 2025 r. poziom przychodów operacyjnych oraz poprawa skorygowanej EBITDA odzwierciedlają dobrą kondycję finansową Grupy PHN i świadczą o skuteczności działań w zakresie zarządzania kosztami. Wyniki te tworzą solidne podstawy do dalszego, zrównoważonego rozwoju i budowania wartości Grupy w przyszłości” – powiedział prezes Wiesław Malicki, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 71 mln zł wobec 30,7 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews