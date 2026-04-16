Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 204 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 183 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 260,2 mln zł wobec 14,4 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 268,4 mln zł wobec 5,7 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej, zaś EBITDA skorygowana wyniosła 184,4 mln zł wobec 173 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 876,2 mln zł wobec 815,8 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z najmu 275 mln zł (rok wcześniej: 295 mln zł), przychody z działalności deweloperskiej 210,2 mln zł (168,7 mln zł), a przychody z działalności budowalnej 334,5 mln zł (300,7 mln zł).

„Grupa PHN w 2025 roku zrealizowała rekordową EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację), która wyniosła 268,4 mln zł i była wyższa o 274,1 mln zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu, przychody i koszty typu one-off związane ze zwrotem należnego podatku VAT, odpisem wyniku na kontrakcie niemieckim oraz utworzeniem rezerw w działalności deweloperskiej) wyniosła 184,4 mln zł i była wyższa o 11,4 mln zł względem 2024 roku (6,6%)” – czytamy sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 26,8 mln zł wobec 123,6 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

